26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
20:00
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
0-06'
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
1-08'
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
0-08'
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
0-08'
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-15'
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
17:00
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
19:30
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
20:15
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
15:30
26 Nisan
Hartberg-LASK
15:30
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
18:00
26 Nisan
Basel-Sion
15:00
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
17:30
26 Nisan
Servette-Winterthur
17:30
26 Nisan
Estoril-Famalicao
17:30
26 Nisan
Santa Clara-Braga
20:00
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
20:00
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-033'
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
17:00
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
17:00
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
3-063'
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
18:15
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
15:00
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
16:00
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
16:00
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
16:00
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
16:00
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
16:00
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
16:00
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
16:00
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
16:30
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
18:30
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
17:15
26 Nisan
Paris FC-Lille
18:15
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
19:30
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
17:00
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-045'
26 Nisan
Genoa-Como
16:00
26 Nisan
Torino-Inter
19:00
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
16:00
26 Nisan
Le Havre-Metz
18:15
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
19:30

Doğa sporcuları karın etkisini sürdürdüğü Aladağlar'da performanslarını test ediyor

Adana ve Mersin'den hareket eden Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün 23 üyesi, kar, sis ve rüzgarın etkili olduğu Aladağlar'da yürüyüş yaptı

calendar 26 Nisan 2026 13:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Adana, Niğde ve Kayseri sınırlarında yer alan Aladağlar, ilkbaharda kar yağışının sürdüğü parkurlarında hem dayanıklılıklarını artırmak hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen sporcuları ağırlıyor.

Kış aylarında yoğun karla kaplanan ve 3 bin 700 metrenin üzerinde zirveleri bulunan Aladağlar, ilkbaharda da doğa sporcularının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Trekking, kamp ve dağcılık faaliyetlerinin yapıldığı bölgeyi farklı illerden ziyaret eden sporcular, tırmanış gerçekleştirerek performanslarını test ediyor.

Ağaçların arasındaki karla kaplı yolları aşan dağcılık tutkunları, zorlu parkurlarda ilerleyerek hem dayanıklılıklarını ortaya koyuyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Adana ve Mersin'den hareket eden Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün 23 üyesi, Aladağlar Milli Parkı'nın Niğde sınırlarında yer alan Emli Vadisi'ne ulaştı.

Bölgede kamp kuran ekip, daha sonra kar, sis ve rüzgarın etkili olduğu parkurlarda ilerleyerek 2 bin 400 rakımlı Oluksekisi Yaylası'na çıktı.

''ORTAMIN HUZURU PAHA BİÇİLMEZ''

Türkiye Dağcılık Federasyonu Adana İl Temsilcisi Burhan Şahin, AA muhabirine, Aladağlar'ın güzel manzaralara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Adana, Niğde ve Kayseri sınırları içerisinde yer alan Aladağlar'ın önemli tırmanış alanlarından biri olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Aladağlar bu illerin doğal sınırını oluşturan bir topografya, 3 bin 500 rakımın üstünde 50'den fazla da zirvesi var. Biz de hem Adana hem de Niğde tarafından sıkça buraları ziyaret edip tırmanışlar gerçekleştiriyoruz. Aladağlar birçok bitki çeşidine de ev sahipliği yapıyor. Baharın bütün güzelliklerini yaşadık. Ortamın huzuru da paha biçilmez derecede güzel. Her mevsimin tadını çıkarmaya çalışıyoruz."

Şahin, yaz aylarında da havası ve doğal güzellikleriyle Aladağlar'ın hem dayanıklılıklarını artırmak hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı dağcıların tercih ettiği yerlerin başında geldiğini ifade etti.

Rehber Mehmet Şenol da her mevsim farklı güzellikleri barındıran Aladağlar'ın Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'daki dağcıların da ilgisini çektiğini belirtti.

''MÜKEMMEL YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞİRDİK''

Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Asude Gökdemiroğlu ise güzel anlara tanıklık ettiğini dile getirerek, "Aladağlar bize mükemmel manzaralar sundu. Kar yağışı ve sis eşliğinde mükemmel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Çok güzel bir gündü." dedi.

Dağcılardan Furkan Gök de ilkbaharda kar görmenin keyifli olduğunu kaydetti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
