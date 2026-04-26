Uğurcan kalede güven veriyor

Galatasaray'ın sezon başı rekor ücretle renklerine bağladığı Uğurcan Çakır, performansı ile kalesinde güven veriyor.
Sarı-kırmızılılarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa'da önemli kulüplerin takibine giren Uğurcan Çakır, derbide bir kez daha kendini ispat etme peşinde.
Bu sezon yaptığı kurtarışlarla takımının lig lideri olmasında büyük payı olan milli kaleci, yüzde 79 kurtarış değeriyle kariyer sezonunu geçiriyor.
Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleci durumunda olan Uğurcan, ligde 10 maçta kalesini gole kapattı. Hocası Okan Buruk ve takım arkadaşlarının güven duyduğu 30 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ın önemli güçlerinden biri olacak.
