25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
0-0
25 Nisan
Lyon-Auxerre
3-2
25 Nisan
Angers-PSG
0-3
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
2-2
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
3-1
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
2-1
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
0-2
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
1-1
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
1-0
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
3-3
25 Nisan
Tondela-Nacional
0-2
25 Nisan
Benfica-Moreirense
4-1
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
2-0
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-1
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
2-0
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
0-2
25 Nisan
M.City-Southampton
2-1
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
2-0
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
0-0
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
2-0
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-3
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
1-1
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
1-2
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
2-0
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
3-4
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
1-2
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
3-2
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
3-1
25 Nisan
West Ham United-Everton
2-1
25 Nisan
Wolves-Tottenham
0-1
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
1-0
25 Nisan
Alaves-Mallorca
2-1
25 Nisan
Getafe-Barcelona
0-2
25 Nisan
Valencia-Girona
2-1
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
0-0

Stanimir Stoilov: "Duygularımız geri geldi"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Antalyaspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Nisan 2026 23:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Stanimir Stoilov: 'Duygularımız geri geldi'
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bizim adımıza iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü son maçlarda oyuncularım duygusal anlamda eksik kaldılar. Bugün ise bu duygularımız geri geldi." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve hızlı bir şekilde gol bulduklarını söyledi.

Maçın ikinci yarısına da iyi başladıklarını ancak 3. golü bulamadıklarını belirten Stoilov, "Burada çok fazla gol kaçırdık. Son dakikalarda da rakibimizin yakaladığı pozisyonlar var. Bizim adımıza iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü son maçlarda oyuncuların duygusal anlamda eksik kaldılar. Bugün ise bu duygularımız geri geldi. Çünkü bizim her zaman bu duygu ve hırsla oynamamız gerekiyor. Maçın geneline baktığımızda kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Stoilov, Göztepe ailesi olarak hep beraber olmaları gerektiğini ve son maça kadar bu birliktelikle hayallerinin peşinden koşacaklarını vurguladı.

Eksik kadroyla oynadıklarını ancak oyuncuların performansından memnun olduğunu bildiren Stoilov, Göztepe'nin kazanması için bütün oyuncuların önemli bir mücadele sergilediğini kaydetti.

Stoilov, son maçlarda puanlar kaybettiklerini ancak sonuna kadar mücadele ederek Avrupa'ya gitmek istediklerini sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
