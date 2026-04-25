Stanimir Stoilov: 'Duygularımız geri geldi'

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bizim adımıza iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü son maçlarda oyuncularım duygusal anlamda eksik kaldılar. Bugün ise bu duygularımız geri geldi." dedi.



Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve hızlı bir şekilde gol bulduklarını söyledi.



Maçın ikinci yarısına da iyi başladıklarını ancak 3. golü bulamadıklarını belirten Stoilov, "Burada çok fazla gol kaçırdık. Son dakikalarda da rakibimizin yakaladığı pozisyonlar var. Bizim adımıza iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü son maçlarda oyuncuların duygusal anlamda eksik kaldılar. Bugün ise bu duygularımız geri geldi. Çünkü bizim her zaman bu duygu ve hırsla oynamamız gerekiyor. Maçın geneline baktığımızda kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



Stoilov, Göztepe ailesi olarak hep beraber olmaları gerektiğini ve son maça kadar bu birliktelikle hayallerinin peşinden koşacaklarını vurguladı.



Eksik kadroyla oynadıklarını ancak oyuncuların performansından memnun olduğunu bildiren Stoilov, Göztepe'nin kazanması için bütün oyuncuların önemli bir mücadele sergilediğini kaydetti.



Stoilov, son maçlarda puanlar kaybettiklerini ancak sonuna kadar mücadele ederek Avrupa'ya gitmek istediklerini sözlerine ekledi.



