25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-090'
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
1-023'
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
0-024'
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-190'
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-021'
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
1-164'
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Marmaris kritik rol oynayacak

25 Nisan 2026 15:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilecek 61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Marmaris, profesyonel bisiklet dünyasının odak noktası haline gelecek.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda, 23 takım ve 27 ülkeden 161 bisikletçi, 1133,5 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.

Yarın başlayacak turun en kritik aşamalarından biri kabul edilen ve genel klasman kaderini tayin etmesi beklenen Marmaris-Kıran etabı, yüzde 11'e varan eğimi ve zorlu tırmanış parkuruyla dünya yıldızlarını ağırlayacak.

MARMARİS'İN MARKA DEĞERİNE KATKI

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin, bir finiş ve iki start noktasına ev sahipliği yapmasının uluslararası spor organizasyonlarındaki konumunu güçlendirdiğini söyledi.

Organizasyonun geniş medya görünürlüğü sayesinde ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Ayhan, "Canlı yayınlar ve geniş medya görünürlüğü sayesinde Marmaris'in doğal güzellikleri ve turizm altyapısı dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşmakta, destinasyon tanıtımına önemli katkı sağlanmaktadır. Etkinlik süresince oluşan hareketlilik, konaklama, yeme-içme ve hizmet sektörlerinde ekonomik canlılık oluşturarak ilçemiz turizmine ve ticari hayatına olumlu yansımaktadır." dedi.

MARKA DEĞERİ

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün de organizasyonun bölge turizmini çeşitlendirdiğini ve sezonun hareketlenmesine yardımcı olduğunu anlattı.

Marmaris'in bir "etap merkezi" haline geldiğini vurgulayan Aygün, şunları söyledi:

"Marmaris, doğal güzellikleri, coğrafi yapısı ve turizm potansiyeliyle bu organizasyona en çok yakışan destinasyonlardan biri. Bu tür uluslararası organizasyonlar yalnızca sporun ve bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına katkı sunmakla kalmıyor aynı zamanda Marmaris'in, Muğla'nın ve ülkemizin tanıtımı açısından da çok değerli bir vitrin oluşturuyor. GETOB olarak, bölgemizin turizm çeşitliliğini artıran, sezonun hareketlenmesine katkı sağlayan ve Marmaris'in marka değerini güçlendiren bu organizasyonu çok önemsiyoruz."

''EFSANE TIRMANIŞ'' KIRAN ETABI

Marmaris Bisiklet Derneği Başkanı Tolga Gök ise Marmaris'in finiş ve iki starta ev sahipliği yapmasının bir ayrıcalık olduğunu belirtirken, turdaki Kıran tırmanışının önemine dikkati çekerek, bu etabın dünyada ses getirecek bir zorluk derecesine sahip olduğunu vurguladı.

Kıran etabının yaklaşık 10 kilometrelik mesafede yüzde 10-11 eğim sunduğunu ifade eden Gök, "Burası efsane bir tırmanış, dünya çapında tanınması gereken bir yer. Birkaç yıl önceki Babadağ tırmanışı gibi bu etap da dünya bisiklet camiası tarafından yakından takip ediliyor. Marmaris-Kıran ve Antalya etapları turun şampiyonunu belirleyen etaplar olacaktır. Bu rota, bölgenin muhteşem manzaralarını tüm dünyaya sunacak."

MARMARİS PROGRAMI

Marmaris, 2. etapta Aydın'dan gelen sporcuların finiş noktası olurken, 3. ve 4. etapların başlangıcına ev sahipliği yapacak. Turun Marmaris programı şöyle:

2. Etap (27 Nisan): Aydın-Marmaris (152,8 km)

3. Etap (28 Nisan): Marmaris-Kıran (132,7 km)

4. Etap (29 Nisan): Marmaris-Fethiye (130,4 km

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
