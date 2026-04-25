Samsunspor'dan PFDK'ye sevk edilmelerine tepki

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp basın sözcüsü Suat Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmelerine ilişkin kararın haksız olduğunu öne sürdü.
Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile yaptıkları karşılaşmanın Avrupa'ya gitmek için çok önemli bir maç olduğunu ancak elendiklerini söyledi.
Kırmızı-beyazlı kulüp ile başkan Yüksel Yıldırım'ın, yapılan açıklamalar ve taraftarların gösterdiği tepkiler nedeniyle TFF tarafından PFDK'ye sevk edildiğini dile getiren Çakır, "Çaykur Rizespor maçından sonra federasyona, bu hakemle ilgili Trabzonspor maçı açıklanınca yazı yazdık. 'Bu hakemi alın.' dedik. Sanki bugünleri bilecekmiş gibi bu yazıyı federasyonun yönetim kuruluna gönderdik." ifadelerini kullandı.
Yazının Çaykur Rizespor maçı sonrası Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'e 3 müsabakadan men cezası ve hakem atamalarını içeren süreç hakkında olduğunu anlatan Çakır, "Bu kadar itirazlarımıza rağmen Atilla Karaoğlan yine bizim maça verilip, Trabzonspor maçında olayların olmasına neden olmuştur. Evet, ceza kuruluna verildik. Haksız nedenlerle verildik. Trabzonspor maçı sonrası kulübümüz sosyal medyada bir resim paylaştı ve iki de cümle vardı. Bizi ceza kuruluna verdiler. Hak ve adalet arıyoruz. Verdiğimiz her tepki ifade özgürlüğü sınırları içinde. Söz konusu paylaşım anayasal bir hak olan ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı kapsamında kalmaktadır." diye konuştu.
Somut bir suç işlemediklerini belirten Çakır, şöyle devam etti:
"Bu dosya üzerinden kulübümüze bir ceza verilmesi durumunda bizlere ne yazık ki 'Artık eleştiride bulunmayın' demek isteniyor. Federasyonun artık eleştiriye hiç tahammülü kalmadığı görülüyor. Bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarına ve hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Hiçbir demokratik eleştiri hakkımız olmayacak. Yüksel Yıldırım bu kulübün sahibidir, bütün her şeyi Sayın Yüksel Yıldırım kendinden karşılamaktadır ve bu ülkeye hizmet etmektedir. Avrupa'da yaşadıklarımız, bu ülkeye bir hizmettir."
"BEŞİNCİLİK ŞANSIMIZ AZ DA OLSA DEVAM EDİYOR"
Suat Çakır, Trabzonspor maçında Emre Kılınç'ın ısınma sırasında sakatlandığını ve tedavisinin sürdüğünü, Celil Yüksel'in sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığını, Jaures Assoumou'nun ise sakatlığının devam ettiğini aktararak, "Beşincilik şansımız az da olsa devam ediyor. O yüzden aynı ciddiyetle, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Pazartesi günü Alanyaspor maçını oynuyoruz. İnşallah oradan galip dönerek beşincilik şansımızın devam etmesini sağlayacağız." dedi.
Çakır, Trabzonspor ile aralarında sorun bulunmadığını da sözlerine ekledi.
Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, kulübün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini "haksız" olarak nitelendirdi ve yapılan paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.
