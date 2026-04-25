25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-090'
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
1-022'
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
0-023'
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-190'
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-020'
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
1-163'
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Samsunspor'dan PFDK'ye sevk edilmelerine tepki

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, kulübün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini "haksız" olarak nitelendirdi ve yapılan paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

calendar 25 Nisan 2026 16:01 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 16:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp basın sözcüsü Suat Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmelerine ilişkin kararın haksız olduğunu öne sürdü.

Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile yaptıkları karşılaşmanın Avrupa'ya gitmek için çok önemli bir maç olduğunu ancak elendiklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı kulüp ile başkan Yüksel Yıldırım'ın, yapılan açıklamalar ve taraftarların gösterdiği tepkiler nedeniyle TFF tarafından PFDK'ye sevk edildiğini dile getiren Çakır, "Çaykur Rizespor maçından sonra federasyona, bu hakemle ilgili Trabzonspor maçı açıklanınca yazı yazdık. 'Bu hakemi alın.' dedik. Sanki bugünleri bilecekmiş gibi bu yazıyı federasyonun yönetim kuruluna gönderdik." ifadelerini kullandı.

Yazının Çaykur Rizespor maçı sonrası Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'e 3 müsabakadan men cezası ve hakem atamalarını içeren süreç hakkında olduğunu anlatan Çakır, "Bu kadar itirazlarımıza rağmen Atilla Karaoğlan yine bizim maça verilip, Trabzonspor maçında olayların olmasına neden olmuştur. Evet, ceza kuruluna verildik. Haksız nedenlerle verildik. Trabzonspor maçı sonrası kulübümüz sosyal medyada bir resim paylaştı ve iki de cümle vardı. Bizi ceza kuruluna verdiler. Hak ve adalet arıyoruz. Verdiğimiz her tepki ifade özgürlüğü sınırları içinde. Söz konusu paylaşım anayasal bir hak olan ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı kapsamında kalmaktadır." diye konuştu.

Somut bir suç işlemediklerini belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Bu dosya üzerinden kulübümüze bir ceza verilmesi durumunda bizlere ne yazık ki 'Artık eleştiride bulunmayın' demek isteniyor. Federasyonun artık eleştiriye hiç tahammülü kalmadığı görülüyor. Bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarına ve hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Hiçbir demokratik eleştiri hakkımız olmayacak. Yüksel Yıldırım bu kulübün sahibidir, bütün her şeyi Sayın Yüksel Yıldırım kendinden karşılamaktadır ve bu ülkeye hizmet etmektedir. Avrupa'da yaşadıklarımız, bu ülkeye bir hizmettir."

"BEŞİNCİLİK ŞANSIMIZ AZ DA OLSA DEVAM EDİYOR" 

Suat Çakır, Trabzonspor maçında Emre Kılınç'ın ısınma sırasında sakatlandığını ve tedavisinin sürdüğünü, Celil Yüksel'in sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığını, Jaures Assoumou'nun ise sakatlığının devam ettiğini aktararak, "Beşincilik şansımız az da olsa devam ediyor. O yüzden aynı ciddiyetle, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Pazartesi günü Alanyaspor maçını oynuyoruz. İnşallah oradan galip dönerek beşincilik şansımızın devam etmesini sağlayacağız." dedi.

Çakır, Trabzonspor ile aralarında sorun bulunmadığını da sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.