Beşiktaş için kader yolu: Türkiye Kupası

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de zirvenin uzağında kalmasının ardından rotasını tamamen Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.



Alanyaspor'u 3-0'lık skorla eleyerek yarı finale yükselen siyah-beyazlılar, kupayı kazanarak önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmayı hedefliyor.



Lig sıralamasında ilk üç mücadelesinde geride kalan siyah beyazlılar için kupa şampiyonluğu, Avrupa arenasına en kısa ve avantajlı yoldan gitmenin tek anahtarı haline geldi.



FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR





Yarı finalde Konyaspor ile eşleşen Beşiktaş, rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin turnuvadan elenmesiyle oluşan bu fırsatı değerlendirmek istiyor.



Siyah-beyazlı ekip kupayı müzesine götürürse doğrudan Avrupa vizesi alacak. Olası Trabzonspor eşleşmesinde finalde kaybederse Avrupa Ligi 2. Play-Off turundan sezona başlayacak.



Ancak kupada yaşanacak bir başarısızlık, takımın daha fazla eleme maçı oynayarak başlamasına neden olabilir.



Bu nedenle Beşiktaş, sezonu hem bir kupayla kapatmak hem de Avrupa biletini sağlama almak için tüm gücüyle Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda.









