25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
14:30
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-027'
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
16:00
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
0-127'
25 Nisan
Parma -Pisa
16:00
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
1-227'
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
14:30
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
0-1DA
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-1DA
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
16:00
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
14:30
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
15:00
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Beşiktaş için kader yolu: Türkiye Kupası

Beşiktaş, ligde zirvenin uzağında kalınca tüm odağını Türkiye Kupası'na çevirdi. Alanyaspor'u eleyerek yarı finale çıkan siyah-beyazlılar, hem sezonu kupayla kapatmak hem de UEFA Avrupa Ligi bileti almak için kritik virajda.

calendar 25 Nisan 2026 13:45 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 13:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş için kader yolu: Türkiye Kupası
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de zirvenin uzağında kalmasının ardından rotasını tamamen Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

Alanyaspor'u 3-0'lık skorla eleyerek yarı finale yükselen siyah-beyazlılar, kupayı kazanarak önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmayı hedefliyor.

Lig sıralamasında ilk üç mücadelesinde geride kalan siyah beyazlılar için kupa şampiyonluğu, Avrupa arenasına en kısa ve avantajlı yoldan gitmenin tek anahtarı haline geldi.

FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR

Yarı finalde Konyaspor ile eşleşen Beşiktaş, rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin turnuvadan elenmesiyle oluşan bu fırsatı değerlendirmek istiyor.

Siyah-beyazlı ekip kupayı müzesine götürürse doğrudan Avrupa vizesi alacak. Olası Trabzonspor eşleşmesinde finalde kaybederse Avrupa Ligi 2. Play-Off turundan sezona başlayacak.

Ancak kupada yaşanacak bir başarısızlık, takımın daha fazla eleme maçı oynayarak başlamasına neden olabilir.

Bu nedenle Beşiktaş, sezonu hem bir kupayla kapatmak hem de Avrupa biletini sağlama almak için tüm gücüyle Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
