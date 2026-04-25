Kupa beyi Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş'ın tarihi başarıları dikkat çekiyor. Kara Kartal, organizasyonda 11 kez zirveye çıkarken, özellikle son 20 yıldaki final başarısıyla alkışları topladı.



Siyah-beyazlılar, son kupa zaferini 2023-2024 sezonunda yaşadı. Son 20 yılda çıktığı 6 finalin tamamını kazanan Beşiktaş, bu süre zarfında en fazla şampiyonluk kazanan takım olmayı başardı. 2006'dan bu yana Beşiktaş'ı takip eden takım ise 5 şampiyonlukla G.Saray (2014, 2015, 2016, 2019, 2025) oldu.





11 ŞAMPİYONLUK YAŞADI







Siyah-beyazlı ekip, 2006'dan bu yana 2006, 2007, 2009, 2011, 2021 ve 2024'te Türkiye Kupası'nda zirveye çıktı. Beşiktaş, bu 6 finalde Fenerbahçe'yi 2 kez (2006 3-2 ve 2009 4-2), Kayseri Erciyes'i (2007 1-0), Başakşehir'i (2011-6-5 pen), Antalyaspor (2021 4-2 pen) ve Trabzonspor'u (2024 3-2) birer kez mağlup etti.



Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki son final üzüntüsünü ise 2002'de Kocaelispor'a karşı 4-0 yenilerek yaşamıştı. Kupada toplamda 17 kez final gören Kartal, bunların 11'inde şampiyonluğu kazandı, 6'sında ise ikincilikle yetindi.





YALÇIN TARİHE GEÇTİ





Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. Bu sezon da siyah-beyazlı takımın başında şampiyonluk isteyen Yalçın, tarihe geçmişti. Futbolculuk döneminde 1994 ve 2006'da Türkiye Kupası kazanan Yalçın, teknik adamlığında da 2021'de kupayı kaldırdı.





TİGANA VE MİLNE

Kulüp tarihinde Beşiktaş'ta en çok Türkiye Kupası kazanan iki teknik direktör var. 1989 ile 1990'da kupa kazanan İngiliz hoca Gordon Milne ve 2006 ile 2007'de zafere ulaşan Fransız antrenör Jean Tigana bulunuyor. Sergen Yalçın bu sezon şampiyon olursa kulüp tarihinin en fazla Türkiye Kupası kazanan hocalarından olacak.





4 KUPA İLE ZİRVEDELER





Beşiktaş tarihinde en fazla Türkiye Kupası kazanan futbolcular dikkat çekiyor. İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, Bobo, Mehmet Özdilek ve Recep Çetin 4'er kez yaşadıkları kupa şampiyonluklarıyla hem kulüp tarihinde hem de Türk futbolunda öne çıkan isimler oldu.





AVRUPA YOLU NETLEŞTİ





Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak takımın Avrupa Ligi play-off turuna katılacak olması, turnuvanın önemini artırdı. Siyah-beyazlılar kupaya uzanırsa, play-off turunda seri başı olarak yer alacak. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlar şu şekilde: Hapoel Be'er Sheva, Drita, Lincoln Red Imps, Borac Banja Luka, Sint-Truiden, Vikingur Reykjavik, Kairat Almaty, Riga, Klaksvík, Flora Tallinn, Jablonec ve Lillestrom.









