25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
14:30
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-030'
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
16:00
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
0-130'
25 Nisan
Parma -Pisa
16:00
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
1-230'
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
14:30
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
0-1DA
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-1DA
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
16:00
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
14:30
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
15:00
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Kupa beyi Beşiktaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda final başarısı ve şampiyonluklarıyla öne çıkıyor. Çıktığı son 6 finali de kazanan siyah-beyazlılar, 2006'dan beri en fazla zafere uzanan takım olarak dikkat çekiyor.

calendar 25 Nisan 2026 12:42 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 12:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş'ın tarihi başarıları dikkat çekiyor. Kara Kartal, organizasyonda 11 kez zirveye çıkarken, özellikle son 20 yıldaki final başarısıyla alkışları topladı.

Siyah-beyazlılar, son kupa zaferini 2023-2024 sezonunda yaşadı. Son 20 yılda çıktığı 6 finalin tamamını kazanan Beşiktaş, bu süre zarfında en fazla şampiyonluk kazanan takım olmayı başardı. 2006'dan bu yana Beşiktaş'ı takip eden takım ise 5 şampiyonlukla G.Saray (2014, 2015, 2016, 2019, 2025) oldu.

11 ŞAMPİYONLUK YAŞADI


Siyah-beyazlı ekip, 2006'dan bu yana 2006, 2007, 2009, 2011, 2021 ve 2024'te Türkiye Kupası'nda zirveye çıktı. Beşiktaş, bu 6 finalde Fenerbahçe'yi 2 kez (2006 3-2 ve 2009 4-2), Kayseri Erciyes'i (2007 1-0), Başakşehir'i (2011-6-5 pen), Antalyaspor (2021 4-2 pen) ve Trabzonspor'u (2024 3-2) birer kez mağlup etti.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki son final üzüntüsünü ise 2002'de Kocaelispor'a karşı 4-0 yenilerek yaşamıştı. Kupada toplamda 17 kez final gören Kartal, bunların 11'inde şampiyonluğu kazandı, 6'sında ise ikincilikle yetindi.

YALÇIN TARİHE GEÇTİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. Bu sezon da siyah-beyazlı takımın başında şampiyonluk isteyen Yalçın, tarihe geçmişti. Futbolculuk döneminde 1994 ve 2006'da Türkiye Kupası kazanan Yalçın, teknik adamlığında da 2021'de kupayı kaldırdı.

Kulüp tarihinde Beşiktaş'ta en çok Türkiye Kupası kazanan iki teknik direktör var. 1989 ile 1990'da kupa kazanan İngiliz hoca Gordon Milne ve 2006 ile 2007'de zafere ulaşan Fransız antrenör Jean Tigana bulunuyor. Sergen Yalçın bu sezon şampiyon olursa kulüp tarihinin en fazla Türkiye Kupası kazanan hocalarından olacak.

4 KUPA İLE ZİRVEDELER

Beşiktaş tarihinde en fazla Türkiye Kupası kazanan futbolcular dikkat çekiyor. İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, Bobo, Mehmet Özdilek ve Recep Çetin 4'er kez yaşadıkları kupa şampiyonluklarıyla hem kulüp tarihinde hem de Türk futbolunda öne çıkan isimler oldu.

AVRUPA YOLU NETLEŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak takımın Avrupa Ligi play-off turuna katılacak olması, turnuvanın önemini artırdı. Siyah-beyazlılar kupaya uzanırsa, play-off turunda seri başı olarak yer alacak. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlar şu şekilde: Hapoel Be'er Sheva, Drita, Lincoln Red Imps, Borac Banja Luka, Sint-Truiden, Vikingur Reykjavik, Kairat Almaty, Riga, Klaksvík, Flora Tallinn, Jablonec ve Lillestrom.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
