24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Jose Mourinho için Real Madrid gelişmesi!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'e dönmeye sıcak bakıyor. Mourinho, Real Madrid'in listesinde yer alıyor ancak İspanyol devine geri dönüşü düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

calendar 24 Nisan 2026 15:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
MENAJERİ ÖNERDİ

Menajer Jorge Mendes, yeni sezonda teknik direktör arayan Real Madrid'e Portekizli teknik direktörü önerdi.

YEŞİL IŞIK YAKTI

İspanya'dan AS'ta yer alan habere göre, Mourinho da daha önce 2010-2013 yılları arasında görev yaptığı Real Madrid'e geri dönüşe yeşil ışık yaktı.

REAL'DEN TEKLİF GELİRSE...

Mourinho'nun şu anda Benfica'ya odaklandığı ancak Real Madrid'den gelecek olası bir teklifin durumu değiştirebileceği belirtildi.

Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Mourinho'nun, Portekiz ekibi ile sözleşmesinde mayıs ayı sonuna kadar tazminat ödemeden ayrılabileceğini dair bir madde olduğu öne sürüldü. Real Madrid'in veya başka bir takımın, deneyimli teknik direktörü bu tarihten sonra göreve getirmeye karar vermesi durumunda ödenecek tazminatın çok düşük olduğu iddia edildi.

İHTİMALLER ARASINDA AMA ZOR

Jose Mourinho'nun Real Madrid'e geri dönüşünün zor olduğu ancak ihtimaller arasında yer aldığı yazıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
