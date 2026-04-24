Jose Mourinho için Real Madrid gelişmesi!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'e geri dönmeye sıcak bakıyor.



MENAJERİ ÖNERDİ



Menajer Jorge Mendes, yeni sezonda teknik direktör arayan Real Madrid'e Portekizli teknik direktörü önerdi.



YEŞİL IŞIK YAKTI



İspanya'dan AS'ta yer alan habere göre, Mourinho da daha önce 2010-2013 yılları arasında görev yaptığı Real Madrid'e geri dönüşe yeşil ışık yaktı.



REAL'DEN TEKLİF GELİRSE...



Mourinho'nun şu anda Benfica'ya odaklandığı ancak Real Madrid'den gelecek olası bir teklifin durumu değiştirebileceği belirtildi.



Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Mourinho'nun, Portekiz ekibi ile sözleşmesinde mayıs ayı sonuna kadar tazminat ödemeden ayrılabileceğini dair bir madde olduğu öne sürüldü. Real Madrid'in veya başka bir takımın, deneyimli teknik direktörü bu tarihten sonra göreve getirmeye karar vermesi durumunda ödenecek tazminatın çok düşük olduğu iddia edildi.



İHTİMALLER ARASINDA AMA ZOR



Jose Mourinho'nun Real Madrid'e geri dönüşünün zor olduğu ancak ihtimaller arasında yer aldığı yazıldı.



