24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Galatasaray'dan Emircan Gürlük sürprizi!

Galatasaray, Rusya'da Orenburg forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Emircan Gürlük'ün durumunu yakından takip ediyor.

calendar 24 Nisan 2026 13:43
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Emircan Gürlük sürprizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.

GALATASARAY TAKİPTE

Sarı-kırmızılılar, bir dönem altyapısında da top koşturan Emircan Gürlük'ün durumunu yakından takip ediyor.

Son sezonlarda UEFA'ya eksik liste veren sarı-kırmızılılar, hem kulüp hem ülkede yetişmiş oyuncu sayısını artırmak istiyor.

Orenburg formasını terleten 22 yaşındaki Emircan Gürlük en ciddi adaylar arasında yer alıyor.

Emircan Gürlük'ün, kulübü Orenburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

SEZON PERFORMANSI

Orenburg forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan genç kanat oyuncusu, 4 gol attı attı ve 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.