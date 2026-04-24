24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Türk Telekom eSüper Kupa'da şampiyon Kocaelispor oldu

24 Nisan 2026 14:06
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Türk Telekom eSüper Kupa'da 2025-2026 sezonunun şampiyonu Kocaelispor oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF'nin Türk Telekom sponsorluğunda; Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı ve Türkiye Espor Federasyonunun (TESFED) katkılarıyla düzenlediği Türk Telekom eSüper Kupa'da final mücadeleleri gerçekleştirildi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen ve Tivibu Spor'dan canlı yayımlanan Türk Telekom eSüper Kupa Finali'nde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor ve Samsunspor mücadele etti.

Kaybedenler yarı finaline Samsunspor ve Kocaelispor yükseldi. Samsunspor, Beşiktaş'ı 6-3; Kocaelispor ise Göztepe'yi 8-3 mağlup etti. Kaybedenler yarı finalinde Kocaelispor, Samsunspor'u 5-3 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Kazananlar finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 8-4 mağlup ederek büyük finale yükseldi.

Kaybedenler finalinde Kocaelispor, Galatasaray'ı 12-10 yenerek büyük finale yükselen ikinci takım oldu.

Büyük finalde, kazananlar finalinin galibi Fenerbahçe ile kaybedenler finalinin galibi Kocaelispor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kocaelispor kazandı ve şampiyon oldu.

Kocaelispor ayrıca Türkiye'yi eŞampiyonlar Ligi ve FC Pro Dünya Şampiyonası play-in turunda temsil etme hakkı kazandı.

Kocaelispor oyuncusu Kağan Sofuoğlu'na 2025-2026 sezonu Türk Telekom eSüper Kupası'nı eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay ile Türk Telekom Sponsorluk Yönetimi ekibinden Sefa Yılmaz takdim etti.

TFF'DEN TEBRİK

TFF, Türk Telekom eSüper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Kocaelispor'u kutladı.

Federasyondan paylaşılan kutlama mesajında, "Türk Telekom eSüper Kupa'da Kocaelispor, Fenerbahçe'yi yenerek 2025-2026 sezonu şampiyonu olmuştur. Başarılarından dolayı Kocaelispor Başkanı Sayın Recep Durul'u, yönetim kurulunu, oyuncuları ve Kocaelispor camiasını tebrik ederiz." denildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
