23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
0-041'
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
0-127'
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
0-028'
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
21:45

Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray yanıtı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray ve derbi hakemi Yasin Kol için gelen sorulara yanıt verdi.

calendar 23 Nisan 2026 19:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, katıldığı bir 23 Nisan etkinliğinde gelen sorulara yanıt verdi.

Saran, derbinin hakeminin Yasin Kol olmasının ardından hakem Kol ile ilgili gelen, "Yasin Kol'un atanmasıyla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?" sorusunun ardından, "Bir şey demeyeceğim." dedi.

Sadettin Saran, "Galatasaray'ın tepkisi için ne düşünüyorsunuz?" sorusunun ardından, "23 Nisan için buradayız." sözlerini sarf etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
