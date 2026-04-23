23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
21:45

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter şartı ortaya çıktı

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili İtalyan basınından önemli bir iddia geldi.

calendar 23 Nisan 2026 17:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter şartı ortaya çıktı
Galatasaray ile transfer söylentilerinde adı geçen Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibindeki geleceğine ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Önceki gün Como karşısında sergilediği 2 gol ve 1 asistlik performansla büyük beğeni toplayan Hakan, ortaya koyduğu üst düzey oyunla manşetlere taşınmıştı. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan milli futbolcuyu kaybetmek istemeyen Inter yönetiminin harekete geçtiği ifade edildi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutma konusunda ısrarcı olduğu, kulüp yönetiminin de deneyimli oyuncuya yeni sözleşme için baskı yaptığı aktarıldı.

Haberde ayrıca 32 yaşındaki futbolcunun Inter'de kalmak için tek bir talebinin bulunduğu vurgulandı. Buna göre Hakan Çalhanoğlu, mevcut 6,5 milyon euro yıllık maaşının artırılmasını ya da en azından aynı seviyede korunmasını istiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
