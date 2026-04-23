Hakan Çalhanoğlu'nun Inter şartı ortaya çıktı

Galatasaray ile transfer söylentilerinde adı geçen Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibindeki geleceğine ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.
Önceki gün Como karşısında sergilediği 2 gol ve 1 asistlik performansla büyük beğeni toplayan Hakan, ortaya koyduğu üst düzey oyunla manşetlere taşınmıştı. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan milli futbolcuyu kaybetmek istemeyen Inter yönetiminin harekete geçtiği ifade edildi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutma konusunda ısrarcı olduğu, kulüp yönetiminin de deneyimli oyuncuya yeni sözleşme için baskı yaptığı aktarıldı.
Haberde ayrıca 32 yaşındaki futbolcunun Inter'de kalmak için tek bir talebinin bulunduğu vurgulandı. Buna göre Hakan Çalhanoğlu, mevcut 6,5 milyon euro yıllık maaşının artırılmasını ya da en azından aynı seviyede korunmasını istiyor.
