Galatasaray'a 20'lik İsviçreli: Johan Manzambi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlama ve transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen ve taraftarlarını üzen sarı-kırmızılı takım için transferde sürpriz bir isim ortaya çıktı.
Sky Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Almanya Bundesliga ekiplerinden Fireburg forması giyen merkez orta saha oyuncusu Johan Manzambi'yi listesine aldı.
6 GOL - 7 ASİST
20 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon görev aldığı 40 karşılaşmada 6 gol ve 7 asist kaydetti.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
İsviçreli futbolcunun Alman kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 yılına kadar devam ediyor.
PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Johan Manzambi, futbola Servette altyapısında başladı ve 2023 yılında Freiburg U19'a transfer oldu.
İsviçre Milli Takımı ile 10 karşılaşmaya çıkan Manzambi 3 gol ve 1 asistle oynadı.
