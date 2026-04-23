Glint Manisa Basket'in konuğu Fenerbahçe Beko!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun bitimine 3 maç kala henüz ligde kalmayı garantileyemeyen Glint Manisa Basket 24 Nisan Cuma günü 28'inci haftanın açılış sınavında güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak.
Ligde alt sıralardaki takımlar kazanırken geçen hafta Aliağa Petkimspor'a deplasmanda 100-87 yenilerek düşme korkusu yaşamaya başlayan Manisa Basket'in 27 maçta 9 galibiyeti bulunuyor. Son şampiyonu olduğu EuroLeague'de adını Play-Off'a yazdıran Fenerbahçe ise ligde 23 galibiyetle lider durumda.
