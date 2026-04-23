Galatasaray'dan TFF Kararı!

Galatasaray, derbiye Yasin Kol'un atanmasının ardından TFF ile ilişkilerini askıya aldı.
Derbi öncesi Yasin Kol kararına tepki gösteren Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sosyal medya üzerinden bu kararı kamuoyu ile paylaştı.
Dursun Özbek açıklamasında "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır." ifadelerini kullandı.
TARAFTARLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, #FeneriniKOLlamaTFF hastagi ile sosyal medyada derbiye Yasin Kol'un atanmasına tepki gösterdi.
