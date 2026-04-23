23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
21:45

Beşiktaş için Issa Doumbia iddiası!

Beşiktaş, Venezia forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Issa Doumbia ile ilgileniyor.

calendar 23 Nisan 2026 17:10 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 17:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için arka arkaya iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlılar için Alejandro Grimaldo'nun ardından Issa Doumbia iddiası gündeme geldi.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI

La Nuova Venezia'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Venezia forması giyen orta saha oyuncusu Issa Doumbia ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ın, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Venezia'ya 15 milyon euro'luk resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların ayrıca, Doumbia ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Doumbia'nın; Inter, Milan, Roma, Newcastle United ve Everton'ın da radarında olduğu yazıldı. Benfica ve Sporting Lizbon'un da Issa Doumbia'nın durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Venezia forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Issa Doumbia, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Doumbia'nın, Venezia ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
