Samsunspor-Trabzonspor: 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor , deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka saat 18.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını, Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.Mücadeleyi kazanan taraf, yarı final mücadelesinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Emre, Ndiaye.



Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Ozan, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu.







Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Edin Visca ve Okay Yokuşlu'nun tedavileri devam ediyor.



Bordo-mavili ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 9 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci tamamladı. Samsunspor ise B Grubu'nu 12 puanla ilk sırada bitirmeyi başardı.



BU SEZONKİ 3 .RANDEVU



Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.



Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken Samsun'daki müsabakayı bordo-mavililer, 3-0 kazandı.



SON 9 DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ



Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 9 deplasman karşılaşmasında yenilmedi.



Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.



SAMSUNSPOR BİR İLK PEŞİNDE



Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.



SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ



Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Jaures Assoumou, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.



