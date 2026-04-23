Kerr karar aşamasında, medya seçeneği de gündemde

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr'in geleceği, organizasyonun kısa ve orta vadeli planlaması açısından belirleyici bir unsur haline gelmiş durumda.



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının üç farklı seçenek üzerinde durduğu belirtiliyor: koçluk görevine devam etmek, kulüp yönetiminde bir rol üstlenmek veya medya sektörüne geçiş yapmak.



Front Office Sports'un haberine göre Kerr, son dönemde medya ajanslarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirerek yayıncılık ve yorumculuk alanındaki olası fırsatları değerlendirmeye başladı. Bu görüşmelerin yalnızca kısa vadeli planlarla sınırlı olmadığı, son birkaç yılı kapsayan daha geniş kapsamlı projeleri içerdiği ifade ediliyor.



NBC Sports'tan Monte Poole'un aktardığına göre ise lig genelinde oluşan kanaat, Kerr'in Warriors ile yollarını ayırabileceği yönünde. Hatta takım içinden Draymond Green gibi isimlerin de bu ihtimali açık şekilde dile getirdiği belirtiliyor.



Kerr'in vereceği kararın yalnızca kendi kariyerini değil, Warriors organizasyonunun gelecekteki yapılanmasını da doğrudan etkilemesi bekleniyor. Olası bir ayrılık durumunda kulüpte geniş çaplı bir yeniden yapılanma süreci gündeme gelebilir.



2014 yılından bu yana Warriors'ı çalıştıran Kerr, bu süreçte dört NBA şampiyonluğu, 73 galibiyetlik tarihi bir sezon ve altı NBA Finalleri başarısı elde ederek kulüp tarihine damga vurmuştu.



