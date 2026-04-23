23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Kerr karar aşamasında, medya seçeneği de gündemde

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr'in geleceği, organizasyonun kısa ve orta vadeli planlaması açısından belirleyici bir unsur haline gelmiş durumda.

calendar 23 Nisan 2026 12:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının üç farklı seçenek üzerinde durduğu belirtiliyor: koçluk görevine devam etmek, kulüp yönetiminde bir rol üstlenmek veya medya sektörüne geçiş yapmak.

Front Office Sports'un haberine göre Kerr, son dönemde medya ajanslarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirerek yayıncılık ve yorumculuk alanındaki olası fırsatları değerlendirmeye başladı. Bu görüşmelerin yalnızca kısa vadeli planlarla sınırlı olmadığı, son birkaç yılı kapsayan daha geniş kapsamlı projeleri içerdiği ifade ediliyor.

NBC Sports'tan Monte Poole'un aktardığına göre ise lig genelinde oluşan kanaat, Kerr'in Warriors ile yollarını ayırabileceği yönünde. Hatta takım içinden Draymond Green gibi isimlerin de bu ihtimali açık şekilde dile getirdiği belirtiliyor.

Kerr'in vereceği kararın yalnızca kendi kariyerini değil, Warriors organizasyonunun gelecekteki yapılanmasını da doğrudan etkilemesi bekleniyor. Olası bir ayrılık durumunda kulüpte geniş çaplı bir yeniden yapılanma süreci gündeme gelebilir.

2014 yılından bu yana Warriors'ı çalıştıran Kerr, bu süreçte dört NBA şampiyonluğu, 73 galibiyetlik tarihi bir sezon ve altı NBA Finalleri başarısı elde ederek kulüp tarihine damga vurmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
