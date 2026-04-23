Lazio penaltılarla finalde! Atalanta'yı eledi

İtalya Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Atalanta, Lazio'yu konuk etti.
New Balance Arena'da oynanan maçın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçın 84. dakikasında Lazio, Alessio Romagnoli ile 1-0 öne geçerken; 86. dakikada Mario Pasalic, Atalanta'ya beraberliği getirdi.
Toplam skorun 3-3'e gelmesinin ardından maçta uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca finale adını yazdıran takımı seri penaltı atışları belirledi.
Lazio kalecisi Edoardo Motta, penaltı atışlarında 4 kurtarış yaparak yıldızlaştı.
Lazio, seri penaltı atışlarında Atalanta'ya 2-1 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.
Lazio, finalde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile karşı karşıya gelecek.
Final maçı 13 Mayıs'ta Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Lazio'nun 21 yaşındaki kalecisi Eduardo Motta, art arda 4 penaltı kurtararak takımını finale taşıdı.
🏆 İtalya Kupası'nda finalin adı belli oldu:
Lazio 🆚 Inter
Lazio 🆚 Interpic.twitter.com/y2UgjyUfrb
— Sporxtv (@sporxtv) April 22, 2026