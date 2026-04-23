22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-2
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
2-2
22 Nisan
Burnley-M.City
0-1
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
1-0
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
4-1

Lazio penaltılarla finalde! Atalanta'yı eledi

İtalya Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Lazio, Atalanta'yı penaltı atışları sonucunda 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Lazio kalecisi Edoardo Motta, penaltı atışlarında 4 kurtarış yaparak yıldızlaştı.

23 Nisan 2026 00:59
İtalya Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Atalanta, Lazio'yu konuk etti.

New Balance Arena'da oynanan maçın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın 84. dakikasında Lazio, Alessio Romagnoli ile 1-0 öne geçerken; 86. dakikada Mario Pasalic, Atalanta'ya beraberliği getirdi.

Toplam skorun 3-3'e gelmesinin ardından maçta uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca finale adını yazdıran takımı seri penaltı atışları belirledi.

Lazio kalecisi Edoardo Motta, penaltı atışlarında 4 kurtarış yaparak yıldızlaştı.

Lazio, seri penaltı atışlarında Atalanta'ya 2-1 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

Lazio, finalde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile karşı karşıya gelecek.

Final maçı 13 Mayıs'ta Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
