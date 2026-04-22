22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Milli halterci Nuray Güngör, Avrupa Şampiyonası'nda 4'üncü oldu

Milli halterci Nuray Güngör, Avrupa Şampiyonası kadınlar 69 kiloda toplam 228 kiloyla 4'üncü oldu.

22 Nisan 2026 17:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 69 kiloda mücadele eden milli sporcu Nuray Güngör, toplamda 4'üncülüğü elde etti.

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kadınlar 69 kilo yarışması yapıldı.

Koparmada 102 kiloluk kaldırışıyla 6'ncı, silkmede 126 kiloyla 4'üncü sırayı alan Nuray, toplam 228 kiloya ulaşarak şampiyonayı 4'üncü sırada tamamladı.

Tarafsız sporcu statüsündeki Belaruslu Siuzanna Valodzka, toplam 237 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
