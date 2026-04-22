22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Karşıyaka finallerde tecrübeli

3. Lig 4. Grup'ta üst üste üçüncü kez play-off'a kalan Karşıyaka'nın kadrosunda önemli tecrübelere sahip oyuncular yer alıyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür ise geçmişte hem şampiyonluk hem de play-off deneyimiyle dikkat çekiyor.

22 Nisan 2026 15:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka finallerde tecrübeli
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 3'üncü kez play-off etabına bilenen Karşıyaka'nın kadrosunda daha önce final tecrübesi bulunan birçok isim yer alıyor.

Bu sezon 3'üncü Lig'de statü gereği takım kadrolarında 25 yaş üstü yalnız 5 futbolcu yer alırken buna rağmen Kaf-Kaf'ın 10 futbolcusunun farklı profesyonel liglerde şampiyonluk ve play-off deneyimleri var. Karşıyaka'nın tecrübeli teknik patronu Burhanettin Basatemür kariyerinde daha önce Somaspor'da 2021 yılında yeşil-kırmızılılarda aynı grupta 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşarken, geçen sezon 2'nci Lig'de Menemen FK'ya play-off oynattı.

Karşıyaka kadrosundaki isimlerden Tunay, Basatemür'le birlikte Somaspor'da, İlyas Batman Petrolspor'da, Yasin Muğlaspor'da şampiyon oldu. Takımın en tecrübeli ismi Tolga, 1'inci Lig'de Konyaspor, Erzurumspor, Akhisarspor ve Altay, 2'nci Lig'de geçen sezon Beykozspor'la play-off oynayıp 3 şampiyonlukla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Tunay Adana 01 FK'da, Harun Kestelspor'da, İlyas Kızılcabölükspor ve Karaman FK'da, Alpay Kütahyaspor ve Efeler 09 SFK'da, Samet Seymen Balıkesirspor'da, Yasin ile Murat Bornova 1877'de, Ömer Faruk Ankaraspor ve Kütahyaspor'da, Erhan yine Basatemür yönetiminde geçen sezon Menemen'de play-off oynadı.

BASATEMÜR: EN ÇOK BİZ ÜZÜLDÜK, EN ÇOK BİZ SEVİNECEĞİZ

Son şampiyonluğunu 23 yıl önce 2003'te yaşayan, 3 farklı ligde üst üste 7 kez play-off maçlarından eli boş dönen Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, Ayvalıkgücü Belediyespor eşleşmesi öncesi, "Her şeyin bir ilki vardır" dedi. Taraftarın maçlarda tribüne astığı, "En çok biz üzüldük, en çok biz sevineceğiz" sözüne atıfta bulunan tecrübeli çalıştırıcı, Karşıyaka'nın play-off etaplarında kötü anıları olduğunu çok iyi bildiğini ancak her şeyin bir sonunun olduğunu ifade etti.

Burhanettin Basatemür, "En çok biz üzüldük, en çok biz sevineceğiz. Bu sözü bende çok seviyorum. Bizi ve kulübümüzü en iyi şekilde anlatıyor, çok anlamlı söz. Ben her şeyin bir ilkinin olduğunu düşünüyorum. Bundan önceki yıllarda olay-offlarda olmamış oluşu, bundan sonra olmayacak anlamanı gelmez. Her şeyin bir ilki var inşallah bu bize nasip olacak. Güzel bir yürüyüşün ilk yıl ve ilk adımı. Biz de bunun en iyi şekilde olmasını istiyoruz. Bu sezon birçok ilkler yaşandı. Biz bu yıl ilk adımı doğru atarsa gelecek Karşıyaka'da futbolun geleceği çok farklı olacaktır. Bunu başarmak için final maçlarından başka bir şey düşünmüyoruz" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
