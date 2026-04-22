Karşıyaka finallerde tecrübeli

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 3'üncü kez play-off etabına bilenen Karşıyaka'nın kadrosunda daha önce final tecrübesi bulunan birçok isim yer alıyor.



Bu sezon 3'üncü Lig'de statü gereği takım kadrolarında 25 yaş üstü yalnız 5 futbolcu yer alırken buna rağmen Kaf-Kaf'ın 10 futbolcusunun farklı profesyonel liglerde şampiyonluk ve play-off deneyimleri var. Karşıyaka'nın tecrübeli teknik patronu Burhanettin Basatemür kariyerinde daha önce Somaspor'da 2021 yılında yeşil-kırmızılılarda aynı grupta 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşarken, geçen sezon 2'nci Lig'de Menemen FK'ya play-off oynattı.



Karşıyaka kadrosundaki isimlerden Tunay, Basatemür'le birlikte Somaspor'da, İlyas Batman Petrolspor'da, Yasin Muğlaspor'da şampiyon oldu. Takımın en tecrübeli ismi Tolga, 1'inci Lig'de Konyaspor, Erzurumspor, Akhisarspor ve Altay, 2'nci Lig'de geçen sezon Beykozspor'la play-off oynayıp 3 şampiyonlukla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Tunay Adana 01 FK'da, Harun Kestelspor'da, İlyas Kızılcabölükspor ve Karaman FK'da, Alpay Kütahyaspor ve Efeler 09 SFK'da, Samet Seymen Balıkesirspor'da, Yasin ile Murat Bornova 1877'de, Ömer Faruk Ankaraspor ve Kütahyaspor'da, Erhan yine Basatemür yönetiminde geçen sezon Menemen'de play-off oynadı.



BASATEMÜR: EN ÇOK BİZ ÜZÜLDÜK, EN ÇOK BİZ SEVİNECEĞİZ



Son şampiyonluğunu 23 yıl önce 2003'te yaşayan, 3 farklı ligde üst üste 7 kez play-off maçlarından eli boş dönen Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, Ayvalıkgücü Belediyespor eşleşmesi öncesi, "Her şeyin bir ilki vardır" dedi. Taraftarın maçlarda tribüne astığı, "En çok biz üzüldük, en çok biz sevineceğiz" sözüne atıfta bulunan tecrübeli çalıştırıcı, Karşıyaka'nın play-off etaplarında kötü anıları olduğunu çok iyi bildiğini ancak her şeyin bir sonunun olduğunu ifade etti.



Burhanettin Basatemür, "En çok biz üzüldük, en çok biz sevineceğiz. Bu sözü bende çok seviyorum. Bizi ve kulübümüzü en iyi şekilde anlatıyor, çok anlamlı söz. Ben her şeyin bir ilkinin olduğunu düşünüyorum. Bundan önceki yıllarda olay-offlarda olmamış oluşu, bundan sonra olmayacak anlamanı gelmez. Her şeyin bir ilki var inşallah bu bize nasip olacak. Güzel bir yürüyüşün ilk yıl ve ilk adımı. Biz de bunun en iyi şekilde olmasını istiyoruz. Bu sezon birçok ilkler yaşandı. Biz bu yıl ilk adımı doğru atarsa gelecek Karşıyaka'da futbolun geleceği çok farklı olacaktır. Bunu başarmak için final maçlarından başka bir şey düşünmüyoruz" dedi.



