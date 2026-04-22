22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Trabzonspor'dan üçüncü transfer!

Transferde bir anda gaza basan Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz'in ardından Alanyasporlu İbrahim Kaya transferinde büyük aşama kaydetti.

22 Nisan 2026 13:06
Fotoğraf: AA
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girip şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transferde şaha kalktı.

Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile el sıkışan bordo-mavililer, bir isme daha kanca attı.

İBRAHİM KAYA ATAĞI

Thierry Karadeniz ile sözleşme imzalayan, Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşan Trabzonspor'un sıradaki transferinin Alanyaspor forması giyen İbrahim Kaya olması bekleniyor.

Yerli rotasyonuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin yönetime sunduğu raporda 25 yaşındaki futbolcuyu istediği belirtildi.

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Tekke'nin İbrahim Kaya transferinin kamp öncesi gerçekleştirilmesini istediği belirtilirken, Trabzonspor yönetiminin kısa süre içinde Alanyaspor ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.

İBRAHİM KAYA'NIN SEZON KARNESİ

Bu sezon daha çok 10 numara bölgesinde görev alan İbrahim Kaya, Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 5 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
