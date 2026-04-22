Trabzonspor'dan üçüncü transfer!

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girip şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transferde şaha kalktı.
Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile el sıkışan bordo-mavililer, bir isme daha kanca attı.
İBRAHİM KAYA ATAĞI
Thierry Karadeniz ile sözleşme imzalayan, Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşan Trabzonspor'un sıradaki transferinin Alanyaspor forması giyen İbrahim Kaya olması bekleniyor.
Yerli rotasyonuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin yönetime sunduğu raporda 25 yaşındaki futbolcuyu istediği belirtildi.
PAZARLIKLAR BAŞLIYOR
Tekke'nin İbrahim Kaya transferinin kamp öncesi gerçekleştirilmesini istediği belirtilirken, Trabzonspor yönetiminin kısa süre içinde Alanyaspor ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.
İBRAHİM KAYA'NIN SEZON KARNESİ
Bu sezon daha çok 10 numara bölgesinde görev alan İbrahim Kaya, Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 5 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
