Hyeon-Gyu Oh'tan gol sözü

Trendyol Süper Lig'de son Samsunspor maçında etkisiz görüntü ortaya koyan Hyeon-Gyu Oh, Alanyaspor karşısında gol sözü verdi.
Ligde ilk kez Beşiktaş formasını Alanya maçında giyen ve 2-2 biten mücadeleye 1 gol ve 1 asistle damga vuran Güney Koreli oyuncu, perşembe günü oynanacak karşılaşmada da takımının en önemli kozu olacak.
25 yaşındaki Güney Koreli oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 11 maçta 7 gol atıp 2 asist yaptı.
