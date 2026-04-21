EuroLeague play-in maçında Barcelona ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Palau Blaugrana'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 80-72'lik skorla kazandı.



Bu sonuçla birlikte Barcelona, playofflara bir adım daha yaklaştı. Barcelona, Monaco'yu elemesi halinde adını play-offlara yazdıracak ve Olympiakos'un rakibi olacak.



Barcelona ile Monaco arasındaki mücadele 24 Nisan'da oynanacak.



