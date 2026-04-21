Leonardo Bonucci: 'Bastoni Barcelona'ya çok uygun'

İtalyan futbolunun efsane savunmacılarından Leonardo Bonucci, Alessandro Bastoni hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bonucci, Barcelona ile adı anılan Interli stoperin Katalan ekibine uygun bir profil olduğunu ifade etti.



"BARCELONA'YA ÇOK UYGUN"



Son dönemde Barcelona ile sözleşme konusunda anlaşma sağladığı iddia edilen Bastoni'yi değerlendiren Bonucci, oyuncunun özelliklerine dikkat çekti. Deneyimli isim, "Bastoni'nin futbol anlayışı ve özellikleri Barcelona'ya çok uygun. Çünkü o, çok teknik ve oyun görüşü oldukça yüksek bir savunmacı" ifadelerini kullandı.



"YÜKSEK PRES RİSK OLUŞTURABİLİR"



Barcelona'nın oyun tarzına da değinen Bonucci, yüksek pres sisteminin savunma arkası boşluklar bırakabileceğini vurguladı. İtalyan eski stoper, "Barcelona'nın önde baskı yaparken bıraktığı alanlar sorun yaratabilir. Ancak bu durum tamamen bireysel gelişimle ilgili. Oyuncunun pozisyonları doğru okuyup, sorun yaşamadan önceden hamle yapabilmesi gerekiyor" dedi.



"ÖNÜNDE ÜST SEVİYEDE 6-7 YIL DAHA VAR"



Bastoni'nin gelişime açık bir oyuncu olduğunun altını çizen Bonucci, "Henüz genç bir oyuncu ve önünde üst seviyede 6-7 yıl daha var. Umarım milli takımda da Inter'de onu farklı kılan özgüven ve sakinliği yeniden kazanır" şeklinde konuştu.



