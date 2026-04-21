21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Leonardo Bonucci: "Bastoni Barcelona'ya çok uygun"

İtalya futbolunun efsane isimlerinden Leonardo Bonucci, Alessandro Bastoni'nin Barcelona için uygun profil olduğunu söyledi.

calendar 21 Nisan 2026 14:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İtalyan futbolunun efsane savunmacılarından Leonardo Bonucci, Alessandro Bastoni hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bonucci,  Barcelona ile adı anılan Interli stoperin Katalan ekibine uygun bir profil olduğunu ifade etti.

"BARCELONA'YA ÇOK UYGUN"

Son dönemde Barcelona ile sözleşme konusunda anlaşma sağladığı iddia edilen Bastoni'yi değerlendiren Bonucci, oyuncunun özelliklerine dikkat çekti. Deneyimli isim, "Bastoni'nin futbol anlayışı ve özellikleri Barcelona'ya çok uygun. Çünkü o, çok teknik ve oyun görüşü oldukça yüksek bir savunmacı" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK PRES RİSK OLUŞTURABİLİR"

Barcelona'nın oyun tarzına da değinen Bonucci, yüksek pres sisteminin savunma arkası boşluklar bırakabileceğini vurguladı. İtalyan eski stoper, "Barcelona'nın önde baskı yaparken bıraktığı alanlar sorun yaratabilir. Ancak bu durum tamamen bireysel gelişimle ilgili. Oyuncunun pozisyonları doğru okuyup, sorun yaşamadan önceden hamle yapabilmesi gerekiyor" dedi.

"ÖNÜNDE ÜST SEVİYEDE 6-7 YIL DAHA VAR"

Bastoni'nin gelişime açık bir oyuncu olduğunun altını çizen Bonucci, "Henüz genç bir oyuncu ve önünde üst seviyede 6-7 yıl daha var. Umarım milli takımda da Inter'de onu farklı kılan özgüven ve sakinliği yeniden kazanır" şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
