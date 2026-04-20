20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Erling Haaland: "Karım bunu sevmiyor!"

Arsenal galibiyetinin ardından konuşan Erling Haaland, Gabriel ile yaşadığı ikili mücadelede hakem kararını eleştirdi.

calendar 20 Nisan 2026 14:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Premier Lig'in 33. haftasında sahasında konuk ettiği lider Arsenal'i 2-1 mağlup eden Manchester City, zirve yarışında rakibine çelmeyi taktı.  maç eksiğiyle 67 puanı bulunan Manchester City lider Arsenal'in 3 puan gerisinde takibi sürdürüyor.

65. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan Erling Haaland, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Özellikle Arsenal defans oyuncusu Gabriel ile girdiği ikili mücadele sonrası içliğinin yırtılması hakkında konuşan Norveçli yıldız, hakem kararlarını eleştirdi.

Poziyon hakkında Erling Haaland, "Faul verilmedi, günümüzün Premier Ligi böyle işte. Her yerde güreş var. Bir sürü ikili mücadele. Bir sürü tırmalama. Bazen karım bundan pek hoşlanmıyor, biraz çirkin görünüyor! Ama gerçek bu. Babam bana şunu öğretmişti: Ayakta kal!" şeklinde konuştu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.