Erling Haaland: 'Karım bunu sevmiyor!'

Premier Lig'in 33. haftasında sahasında konuk ettiği lider Arsenal'i 2-1 mağlup eden Manchester City, zirve yarışında rakibine çelmeyi taktı. maç eksiğiyle 67 puanı bulunan Manchester City lider Arsenal'in 3 puan gerisinde takibi sürdürüyor.



65. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan Erling Haaland, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Özellikle Arsenal defans oyuncusu Gabriel ile girdiği ikili mücadele sonrası içliğinin yırtılması hakkında konuşan Norveçli yıldız, hakem kararlarını eleştirdi.



Poziyon hakkında Erling Haaland, "Faul verilmedi, günümüzün Premier Ligi böyle işte. Her yerde güreş var. Bir sürü ikili mücadele. Bir sürü tırmalama. Bazen karım bundan pek hoşlanmıyor, biraz çirkin görünüyor! Ama gerçek bu. Babam bana şunu öğretmişti: Ayakta kal!" şeklinde konuştu.