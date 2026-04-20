Szoboszlai'den yeni sözleşme açıklaması

Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden ve yeni sözleşme haberleri gündeme gelen Szoboszlai, bu konuda gerçekçi bir ilerleme olmadığını söyledi.



Macar futbolcu, "Yeni sözleşmeyle ilgili gerçekçi bir ilerleme olmadı. Her gün, her hafta elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım, gerisini sonra göreceğiz." dedi.



Liverpool'da mutlu olduğunu dile getiren Dominik Szoboszlai, "Defalarca söylediğim gibi, burada olmayı çok seviyorum. Taraftarları seviyorum ve burada kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Ailem mutlu. Neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.



Liverpool'da bu sezon 48 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.



