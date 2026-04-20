20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Szoboszlai'den yeni sözleşme açıklaması

Liverpool'da yeni sözleşme haberleri gündeme gelen Dominik Szoboszlai, bu konuda gerçekçi bir ilerleme olmadığını ancak Liverpool'da mutlu olduğunu söyledi.

calendar 20 Nisan 2026 14:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden ve yeni sözleşme haberleri gündeme gelen Szoboszlai, bu konuda gerçekçi bir ilerleme olmadığını söyledi.

Macar futbolcu, "Yeni sözleşmeyle ilgili gerçekçi bir ilerleme olmadı. Her gün, her hafta elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım, gerisini sonra göreceğiz." dedi.

Liverpool'da mutlu olduğunu dile getiren Dominik Szoboszlai, "Defalarca söylediğim gibi, burada olmayı çok seviyorum. Taraftarları seviyorum ve burada kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Ailem mutlu. Neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Liverpool'da bu sezon 48 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
