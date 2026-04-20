NBA tarihinde bir ilk: 'Parity' artık bir kural

Shai Gilgeous-Alexander, art arda şampiyonluk sorusuna şaşırtıcı derecede soğukkanlı yanıt verdi. "Bu konu çok uzakta," dedi Oklahoma City Thunder oyuncusu, ligin savunucu şampiyonu ve bu sezonun Batı Konferansı 1 numarası olmasına karşın. "Şu an odağımız sadece bugün."

Bu yanıt, onun karakterini yansıtıyor. Ama aynı zamanda NBA'in geldiği noktayı da.

Thunder, 18 Nisan'da başlayan 2026 playofflarına hem NBA MVP'si hem Finals MVP'si olarak giren Gilgeous-Alexander liderliğinde ligin en güçlü takımı sıfatıyla girdi. Ancak karşısında, son yedi sezonda yedi farklı şampiyonun çıktığı — bu denli geniş bir parity serisinin ilk kez yaşandığı — bir NBA var.

Sayılar açık: 2019 Toronto Raptors, 2020 Los Angeles Lakers, 2021 Milwaukee Bucks, 2022 Golden State Warriors, 2023 Denver Nuggets, 2024 Boston Celtics ve 2025 Thunder. Ligin kuruluşundan bu yana böyle bir dizi hiç yaşanmamıştı.

BU TABLO NASIL OLUŞTU?

Cevabın önemli bir parçası sahada değil, sözleşme masasında saklı. 2016 yazında Kevin Durant, 73 maç kazanmış ve şampiyon olmuş Golden State Warriors kadrosuna dahil olduğunda, ligin seyri değişmişti. Maaş tavanındaki ani yüzde 30'luk artış, kulüplerin yıldız biriktirmesinin önünü açmıştı. Warriors beş yıl üst üste Final oynadı ve üç şampiyonluk kazandı. "Süper takım" kavramı zirveye çıktı.

2023 toplu iş sözleşmesi (CBA) bu yapıyı köklü biçimde değiştirdi. Yeni sözleşmeyle birlikte maaş tavanındaki yıllık artışlar yüzde 10 ile sınırlandırıldı. Daha belirleyici olan ise "apron" adı verilen iki yeni mali eşiğin getirilmesiydi. Takımlar bu eşiklerin üzerine çıktığında yalnızca mali ceza ödemekle kalmıyor; takas esnekliğini, seçim haklarını ve oyuncu transferi yapabilme kapasitesini de yitiriyor. Derin kasalı takımların lüks vergisini kolayca ödeyip rekabet avantajı kurduğu dönem, bu düzenlemelerle büyük ölçüde kapandı.

Sonuç, rakamlarla kendini gösterdi. Son iki yılda serbest ajanlıkta el değiştiren en yüksek profilli isim, bir dönem All-Star olan Fred VanVleet. Yıldız isimlerin takım değiştirmesi artık serbest ajanlıktan değil, takas yoluyla gerçekleşiyor. Bu da kulüplere daha sınırlı bir manevra alanı bırakıyor.

2026 playofflarına bakıldığında tablo bu eşitsizlik anlatısını doğrular nitelikte. Thunder, Celtics, Cavaliers, Knicks gibi yerleşik güçlerin yanı sıra Detroit Pistons, San Antonio Spurs ve Portland Trail Blazers gibi geçmişte çok sık karşılaşılmayan isimler de tabloyu renklendiriyor. En fazla öne çıkan üç favori Thunder, New York ve San Antonio. Victor Wembanyama, "Her gün bu hayali kuruyorum" derken, Warriors ise play-in turnabasında elenerek playoff dışı kaldı.

Bu yapı kalıcı mı, değil mi? Bunu 2026 playoffları belirleyecek. Eğer Thunder art arda şampiyonluğu yakalarsa, bu dengenin kırılabileceğini gösterecek. Eğer sekizinci farklı isim kupayla buluşursa, parity dönemi yeni bir boyuta taşınmış olacak.

Gilgeous-Alexander ise bu tartışmayla şimdilik ilgilenmiyor. "Bugünü oynuyoruz."

FARKLI ŞAMPİYONLAR (2019–2025)

2019 — Toronto Raptors (ilk şampiyonluk)

2020 — Los Angeles Lakers

2021 — Milwaukee Bucks

2022 — Golden State Warriors

2023 — Denver Nuggets (ilk şampiyonluk)

2024 — Boston Celtics

2025 — Oklahoma City Thunder (ilk şampiyonluk) (Oklahoma City olarak ilk şampiyonluk; franchise 1979'da Seattle SuperSonics adıyla da şampiyon olmuştu)

Not: Bu yedi yıllık seri, NBA tarihinde daha önce hiç yaşanmamıştı.

NBA'de son yıllarda ortaya çıkan "denge dönemi"nin arkasındaki en önemli faktörlerden biri, 2023 yılında yürürlüğe giren yeni toplu iş sözleşmesi (CBA) oldu. Ligde rekabeti artırmayı hedefleyen bu düzenlemeler, özellikle büyük bütçeli takımların hareket alanını ciddi şekilde sınırladı.



Yeni sistemde maaş tavanı artışı yıllık bazda en fazla yüzde 10 ile sınırlandırıldı. Ayrıca getirilen "birinci apron" ve "ikinci apron" eşikleri, kulüplerin kadro yapılanmasını doğrudan etkileyen kritik sınırlar haline geldi.



Özellikle ikinci apron sınırını aşan takımlar için uygulanan kısıtlamalar dikkat çekiyor. Bu takımlar artık draft haklarını takas edemiyor, takas istisnalarını kullanamıyor ve transfer süreçlerinde nakit ekleyemiyor.



Bununla birlikte, belirli bir süre boyunca bu sınırın üzerinde kalan kulüpler için daha ağır yaptırımlar da devreye giriyor. Üç yıl içinde beş sezon boyunca apron aşımı yaşayan takımların birinci tur draft hakları, sıralamanın sonuna gönderiliyor.



2026 NBA PLAYOFFLARI BAŞLADI: İLK TUR EŞLEŞMELERİ



NBA'de 2026 playoff heyecanı başlarken, ilk tur eşleşmeleri de netleşti ve maçlar oynanıyor. Hem Batı hem de Doğu Konferansı'nda dikkat çeken seriler, sezonun en rekabetçi dönemine girildiğini gösteriyor.



🏀 2026 NBA PLAYOFFLARI – 1. TUR EŞLEŞMELERİ

🔵 BATI KONFERANSI

(1) Thunder – (8) Suns

(2) Spurs – (7) Trail Blazers

(3) Nuggets – (6) Timberwolves

(4) Lakers – (5) Rockets



🔴 DOĞU KONFERANSI

(1) Pistons – (8) Magic

(2) Celtics – (7) 76ers

(3) Knicks – (6) Hawks

(4) Cavaliers – (5) Raptor



Yeni CBA kurallarıyla birlikte NBA'de güç dengesi daha geniş bir tabana yayılmış durumda. Playoff eşleşmelerine bakıldığında da tek bir favorinin öne çıkmadığı, rekabetin oldukça yüksek olduğu bir tablo dikkat çekiyor.

PARITY NEDİR?

Kaynaklar; The Guardian, FOX Sports, Front Office Sports ve SB Nation'ın 2026 NBA Playoffs ve parity dönemi analizleri...

Yedi sezon, yedi farklı şampiyon. NBA tarihinde daha önce hiç görülmemiş bu seri, ligdeki güç dengesinin köklü biçimde değiştiğini gözler önüne seriyor. Sahada değil, sözleşme masasında atılan adımlar bu tabloyu yarattı — ve 2026 playoffları bu dengenin gerçek sınavı olacak."Parity" (Türkçe karşılığı: lig dengesi veya rekabet eşitliği), sporda hiçbir takımın uzun süre baskın olamadığı, şampiyonluğun geniş bir alanda el değiştirdiği dönemi tanımlamak için kullanılan İngilizce bir terim. NBA bağlamında özellikle CBA (Toplu İş Sözleşmesi) düzenlemeleriyle doğrudan ilişkilendirilir: finansal kısıtlamalar güçlü takımların kadro kurma avantajını sınırlarken, rekabeti daha geniş bir tabana yayar.