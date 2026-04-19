19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
2-1
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
1-2
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
1-4
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
2-1
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
0-2
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-2
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-3
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
1-1
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
1-0
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
1-2
19 Nisan
FC Porto-Tondela
2-090'
19 Nisan
Braga-Famalicao
1-290'
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
3-1
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
2-2
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
0-3
19 Nisan
Metz-Paris FC
1-3
19 Nisan
Nantes-Brest
1-1
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
1-2
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
1-1
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
2-0
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
1-1
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
6-0
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
3-1
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
1-0
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
1-1
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
3-1
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
1-0
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
2-1
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
2-2
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
4-2
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
1-1
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
4-3
19 Nisan
Everton-Liverpool
1-2
19 Nisan
N. Forest-Burnley
4-1
19 Nisan
M.City-Arsenal
2-1
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1
19 Nisan
Pisa-Genoa
1-2
19 Nisan
Juventus-Bologna
2-0
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
0-0

Türk kadın basketbolu, Fenerbahçe Opet'in EuroLeague Women zaferiyle Avrupa'da 10. kupasına ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

calendar 19 Nisan 2026 23:25
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Türk kadın basketbolu Avrupa'da 10. kupasını kazandı!
Türk kadın basketbolu, EuroLeague Women şampiyonluğu ile kulüpler düzeyinde Avrupa'da 10. kupasını kaldırdı.

Avrupa'da Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ile ÇBK Mersin ise birer kez kupaya ulaştı.

Türk kadın basketbolunun Avrupa'da kazandığı kupalar şöyle:

Yıl Takım Kupa
2026 Fenerbahçe

 FIBA Avrupa Ligi
2026

 ÇBK Mersin

 FIBA Avrupa Kupası
2024

 Fenerbahçe

 FIBA Süper Kupa
2024

 Fenerbahçe

 FIBA Avrupa Ligi
2023

 Fenerbahçe

 FIBA Süper Kupa
2023

 Fenerbahçe

 FIBA Avrupa Ligi
2018

 Galatasaray

 FIBA Avrupa Kupası
2017

 Yakın Doğu Üniversitesi

 FIBA Avrupa Kupası
2014

 Galatasaray

 FIBA Avrupa Ligi
2009

 Galatasaray

 FIBA Avrupa Kupası
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
