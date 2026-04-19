Türk kadın basketbolu Avrupa'da 10. kupasını kazandı!

Türk kadın basketbolu, EuroLeague Women şampiyonluğu ile kulüpler düzeyinde Avrupa'da 10. kupasını kaldırdı.
Avrupa'da Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ile ÇBK Mersin ise birer kez kupaya ulaştı.
Türk kadın basketbolunun Avrupa'da kazandığı kupalar şöyle:
|Yıl
|Takım
|Kupa
|2026
| Fenerbahçe
|FIBA Avrupa Ligi
| 2026
| ÇBK Mersin
| FIBA Avrupa Kupası
| 2024
| Fenerbahçe
| FIBA Süper Kupa
| 2024
| Fenerbahçe
| FIBA Avrupa Ligi
| 2023
| Fenerbahçe
| FIBA Süper Kupa
| 2023
| Fenerbahçe
| FIBA Avrupa Ligi
| 2018
| Galatasaray
| FIBA Avrupa Kupası
| 2017
| Yakın Doğu Üniversitesi
| FIBA Avrupa Kupası
| 2014
| Galatasaray
| FIBA Avrupa Ligi
| 2009
| Galatasaray
| FIBA Avrupa Kupası