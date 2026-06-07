Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Şenol Güneş'ten A Milli Takım için açıklama

Şenol Güneş, TFF'nin mali genel kurulunda A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası şansıyla ilgili konuştu.

calendar 07 Haziran 2026 16:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şenol Güneş'ten A Milli Takım için açıklama
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
A Milli Futbol Takımı ile 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı yakalayan millilerin eski teknik direktörü Şenol Güneş, milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yolunun açık olduğunu söyledi.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu'na katılan Şenol Güneş, 24 yıl sonra A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması sevincini yaşatan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan, yönetim kuruluna, teknik direktörü Vincenzo Montella'ya, oyunculara ve teknik ekibe herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

Şenol Güneş, Türk futbolu olarak Dünya Kupası'na katılmanın çok önemli olduğunu, bazı sorunlar olsa da uluslararası alanda yarışmacı olma adına iyi yolda gidildiğini ifade etti.

A Milli Futbol Takımı ile 2002 Dünya Futbol Kupası'nda üçüncü olduklarını hatırlatan Şenol Güneş, "2002 yılında Dünya Kupası'na giderken yalnızdık, dönerken kalabalıktık. O dönemde 'Dünya futbolunda 'yarışmacı' olduk, dünya futbol ülkesi olarak üçüncü olduk' demiştim. Evet üçüncü olduk ama dünya futbol ülkesi olarak tescillenemedik." dedi.

Bu nedenle Türk futbol yapısının iyi analiz edilmesi, değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, şöyle devam etti:

"Ekonomi, idari, teknik, hukuk, kulüplerin yapısı, antrenörler, oyuncular, yöneticiler, medya, hakemler ne durumda hepsini değerlendirip, 2026 Dünya Kupası sonrası tekrar bir araya gelip 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapmak zorundayız. Bunun içerisine ekonomi, idari her şeyi koyabilirsiniz. TFF Başkanının da yönetimini bu yönde sevk ettiğini görüyoruz. Daha önceki yönetimler de iyi işler yaptı; hocalar da oyuncular da herkes, hepimiz.. Önemli olan bu ülkenin başarıyı yakalaması, bu ülke insanının mutlu olması. Hakkari'de de Edirne'de de insanımız futbol başarısından mutlu olabiliyor. Bu mutluluğu sağlayan sizlerin vasıtasıyla oyuncularımız, personelimiz, çalışan herkese teşekkür etmek gerekiyor."

"ÇEYREK FİNAL MÜMKÜN"

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yolunun açık olduğunu vurgulayan Güneş, "2026 Dünya Kupası'na 48 takım katıldığı için ilk 3'e girme şansımız da fazla olduğu için, kağıt üzerinde kendimizi birinci görüyoruz ama ilk 3'e girdiğiniz zaman da büyük ihtimalle çıkabileceğiniz bu grupta çeyrek finale kadar gidişimizin mümkün olduğunu söylüyorum. Ama ben hayatım boyunca öyle bakmışımdır; merdivenin ilk basamağı gruptan çıkmaktır, ondan sonra diğer maçlardır. Bu takımda oynayan tüm oyuncularımız genç ama Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan, tecrübeli oyuncular. Hocamız da Dünya Kupası'na daha önce gitmişti, 2002'de oyuncu olarak tecrübesi var." diye konuştu.

Türkiye'nin kupada iz bırakacağını ve örnek olacağını anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"TFF Başkanının da heyecanı var. Hiçbir sorunu dışarıya yansıtmadan gruplardan çıkarak Dünya Kupası'na katıldık. Umarım orada herhangi bir sorun olmayacaktır. O konuda da yönetime ve başkana çok iş düşüyor. Çünkü buraya katılmak önemliydi, birinci aşama. Katıldıktan sonra iyi temsil etmek, ilkeli davranışlarımız örnek olmalı çünkü bir ülkenin görüntüsünü siz çiziyorsunuz. En büyük tanıtım da bu olaydır. Sahada oynadığımız oyunla, davranışlarımızla da olumlu izler bırakacağımızı düşünüyorum. Türk insanına imkan sağlandığı zaman da ne kadar başarılı olacağını gösteren bir takımımız var. Umarım dönerken hep beraber onları karşılarız mutlu bir şekilde. Burada yine toplantı yaparız, bütün sorunları da konuşuruz."

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Şenol Güneş
Şenol Güneş'ten A Milli Takım için açıklama
Dietmar Hamann:
Dietmar Hamann: "Almanya'nın kaderi Leroy Sane"
Dünya kupalarının eğlenceli yüzleri: Maskotlar
Dünya kupalarının eğlenceli yüzleri: Maskotlar
Rusya 2018
Rusya 2018'de tahtın sahibi Fransa!
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın en tecrübeli hakemi Ravshan Irmatov
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön