Dietmar Hamann: 'Almanya'nın kaderi Leroy Sane'

Alman eski futbolcu Dietmar Hamann, 2026 Dünya Kupası öncesi milli takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Hamann, Galatasaraylı Leroy Sane ile ilgili de dikkat çeken sözler sarf etti.



Hamann, "Birçok oyuncu formda değil. Havertz uzun süredir sakat, Woltemade iyi bir performans gösteremiyor. Wirt en önemli oyuncumuz ancak Liverpool'da geçirdiği zayıf sezonun ardından doğal olarak öz güveni sarsıldı. Musiala, ocak ayında geri döndüğünden bu yana etkili bir performans gösteremedi. Deniz Undav formdaydı ancak oynayamayacak. Lennart Karl'ın yokluğunda, aniden bir gol atabilecek bir oyuncuyu da kaybediyoruz. Bu bizim için bir kayıp. Gnabry de oynayamayacak." dedi.



Sözlerine devam eden ve Leroy Sane'ye değinen Hamann, "Sane'nin maçları belirleyebileceğini biliyoruz. Potansiyelini gerçekten ortaya koyup koyamayacağı ise başka bir mesele. Turnuvada ilerlemek istiyorsak, bunu arka arkaya birkaç kez yapması gerekiyor." dedi.



Sane, Almanya'nın ABD ile oynadığı ve 2-1 kazandığı hazırlık maçında ağları havalandırmıştı.



