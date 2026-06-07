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Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Fenerbahçe ile ilgili sözleri, sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı!

calendar 07 Haziran 2026 18:02 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 18:11
Haber: Sporx.com
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler!
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, Fenerbahçe seçimi ile ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Yüksel Yıldırım'a açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada "Fenerbahçe bugün başkanını belirleyecek. Boş vaatler vererek taraftarı kandırmak, kulüpleri zarara uğratıyor. Bu ekonomide taraftarı kandırmak hiç yakışmıyor insanlara." dedi.

Ayrıca Yüksel Yıldırım "Yapılmamış transferleri yapılmış gibi göstermek... Göreceğiz, bakacağız. O paralar nasıl bulunup ödenecek? Bakacağız. Devlet bunun neresinde olacak? Eğer devletimiz kulüplere yardım ediyorsa biz de sıraya girip isteyeceğiz. Açık ve net. Adalet herkese verilmeli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yüksel Yıldırım "Türk futbolunda masaya yumruğumu vurma dönemim geliyor. Benim çıraklık, kalfalık dönemim bitti. Artık ustalık dönemim başlıyor." dedi.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
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12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
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15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
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