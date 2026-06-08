Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası tamamlandı

Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası sona erdi.



Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun 5. ve son gününde madalya atışları yapıldı.



Düzenlenen kapanış töreninde geleneksel okçuluk, makaralı yay ve klasik yay kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, törende açıklamalarda bulundu.



Organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik eden Bilal Erdoğan, "Muhteşem bir Fetih Kupası'nı geride bıraktık. Emeği geçen bütün arkadaşlara ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Çok mesafe aldık. Türkiye'de okçuluk ve Fetih Kupası çok güzel bir noktaya geldi. Bu yolculukta üstüne koyarak devam edeceğiz. Çok daha güzel başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.



14. kez düzenledikleri Fetih Kupası'nda 5 gün boyunca çok emek verdiklerini belirten Hüseyin Topbaş, "Zorlu bir süreç. Burası, manevi anlamı çok kıymetli bir mekan. Böylesine güzel bir turnuvada 51 ülkeden 860'ın üzerinde sporcuyla böyle bir turnuva yapmak bize nasip olduğu için Okçular Vakfı ailesi adına çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. 2013'te başlayan bu hikaye bugün zirveye oturmuş durumda." diye konuştu.



Fetih Kupası'nda madalya alan sporcular şöyle:



- Makaralı Yay Erkekler Takım



Altın madalya: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca



Gümüş madalya: Belal Alawadi, Abdullah Almanhale, Abdulaziz Alrodhan



Bronz madalya: Csaba Balogh, Istvan Csernak, Laszlo Szijarto



- Makaralı Yay Karışık Takım



Altın madalya: Amanda Mlinaric, Domagoj Buden



Gümüş madalya: Yeşim Bostan, Emircan Haney



Bronz madalya: Raghad Ismail A Kaabi, Belal Alawadi



- Klasik Yay Kadınlar Takım



Altın madalya: Minjin Kang, Juye Lee, Seulha Yu



Gümüş madalya: Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat, İkbal Yıldız



Bronz madalya: Kasandra Berzan, Alexandra Mirca, Nikoli Streapunina



- Klasik Yay Erkekler Takım



Altın madalya: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış



Gümüş madalya: Jarno De Smedt, Esteban Gilson, Feel Stinkens



Bronz madalya: Yunhyeok Cho, Chuljun Choi, Yechan Ji



- Klasik Yay Karışık Takım



Altın madalya: Elif Berra Gökkır, Mete Gazoz



Gümüş madalya: Seulha Yu, Chuljun Choi



Bronz madalya: Roberta Di Francesco, Matteo Borsani



- Cambı kadınlar



Altın madalya: Sabyrzhan Fariza



Gümüş madalya: Galymzhanova Assemgul



Bronz madalya: Cholponai Umurkulova



- Cambı Erkekler



Altın madalya: Dyussupov Olzhas



Gümüş madalya: Kulmirzayev Zhanibek



Bronz madalya: Ali Sessigyzel



- Limitsiz Yay Hava Koşusu Erkekler



Altın madalya: Jere Nystrom



Gümüş madalya: Fatih Yıldız



Bronz madalya: Adam Karpowicz



- 50lb Limitli Yay Hava Koşusu Karma



Altın madalya: Mattihas Lehner



Gümüş madalya: Wagianto Anto



Bronz madalya: Kübra Balaban



- Limitsiz Yay Hava Koşusu Kadınlar



Altın madalya: Şebnem Saliha Çakıroğlu



Gümüş madalya: Kübra Balaban



Bronz madalya: Münevver Sarıkaya



- Organik Yay Hava Koşusu Karma



Altın madalya: Jere Nystrom



Gümüş madalya: Ivar Malde



Bronz madalya: Hüseyin Çalışkan



- Geleneksel Okçuluk Hedef Kategorisi Kadınlar



Altın madalya: Kanaiym Turgunbekova



Gümüş madalya: Ayşegül Demirbağ Çalışkan



Bronz madalya: Sabira Zhappar



- Geleneksel Okçuluk Hedef Kategorisi Erkekler



Altın madalya: Zhanibek Salamatuly



Gümüş madalya: Rustam Nogoibaev



Bronz madalya: Murat Lukpanov



- Makaralı Yay Kadınlar



Altın madalya: Defne Çakmak



Gümüş madalya: Yeşim Bostan Uçar



Bronz madalya: Hatice Efdal Köse



- Makaralı Yay Erkekler



Altın madalya: Ivan Siniaev



Gümüş madalya: Venkatadri Kunderu



Bronz madalya: Priyansh



- Klasik Yay Erkekler



Altın madalya: Matteo Borsani



Gümüş madalya: Mauro Nespoli



Bronz madalya: Aldar Tsybikzhapov



- Klasik Yay Kadınlar



Altın madalya: Seulha Yu



Gümüş madalya: Elif Berra Gökkır



Bronz madalya: Juye Lee



