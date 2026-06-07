Ederson'dan Aziz Yıldırım'a: 'Sizinle kalırım'

Fenerbahçe'de seçimi Aziz Yıldırım'ın kazanmasının ardından dikkat çeken bir Ederson gelişmesi yaşandı.
Sarı-lacivertli ekipte geride kalan sezonda performansı eleştirilen Brezilyalı kaleci Ederson konusunda Aziz Yıldırım cephesinin tavrı netleşti. Yıldırım ve ekibinin, deneyimli file bekçisinin takımda kalmasından yana olduğu belirtilirken, Ederson'un yeniden kazanılmasının hedeflendiği ifade edildi.
Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamalarda, Ederson'un kaliteli bir kaleci olduğunu vurgulayarak oyuncuya sahip çıkmış ve "Ederson kalsın diyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca yönetiminde yer alan Mahmut Uslu da Brezilyalı kalecinin gönderilmesinin gündemlerinde olmadığını söylemişti.
Ederson'un yeni başkana telefon açtığını belirten Ersin Düzen, Brezilyalı ismin şunları söylediğini duyurdu; "Benim hakkımdaki konuşmalarınızdan dolayı çok mutlu oldum. Moralim yükseldi, gurur duydum. Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim."
Sarı-lacivertli ekipte geride kalan sezonda performansı eleştirilen Brezilyalı kaleci Ederson konusunda Aziz Yıldırım cephesinin tavrı netleşti. Yıldırım ve ekibinin, deneyimli file bekçisinin takımda kalmasından yana olduğu belirtilirken, Ederson'un yeniden kazanılmasının hedeflendiği ifade edildi.
Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamalarda, Ederson'un kaliteli bir kaleci olduğunu vurgulayarak oyuncuya sahip çıkmış ve "Ederson kalsın diyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca yönetiminde yer alan Mahmut Uslu da Brezilyalı kalecinin gönderilmesinin gündemlerinde olmadığını söylemişti.
Ederson'un yeni başkana telefon açtığını belirten Ersin Düzen, Brezilyalı ismin şunları söylediğini duyurdu; "Benim hakkımdaki konuşmalarınızdan dolayı çok mutlu oldum. Moralim yükseldi, gurur duydum. Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim."