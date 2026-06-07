07 Haziran
Danimarka-Ukrayna
2-036'
07 Haziran
Kosova-Andora
21:00
07 Haziran
Hırvatistan-Slovenya
21:45
07 Haziran
Fas-Norveç
22:00
07 Haziran
Yunanistan-İtalya
22:00

Ergin Ataman: "Adil yönetim olursa şampiyon biziz"

Ergin Ataman, Panathinaikos'un Olympiakos'tan daha iyi durumda olduğunu belirterek, final serisinde adil ve eşit hakem yönetimi olması halinde Yunanistan Ligi şampiyonluğuna ulaşacaklarına inandığını söyledi.

calendar 07 Haziran 2026 19:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ergin Ataman: 'Adil yönetim olursa şampiyon biziz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'tan daha iyi durumda olduklarını belirterek, eşit ve hakkaniyetli bir hakem yönetimi olduğu takdirde Yunanistan Basketbol Ligi'nde şampiyon olacaklarını söyledi.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinde üçüncü maç, yarın oynanacak. Olympiakos'un ev sahipliğindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Olmypiakos, serinin ilk müsabakasını 82-76 kazanarak 1-0 öne geçti. Panathinaikos, ikinci mücadeleden 68-58 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirdi. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Ergin Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk için iddialı konuşarak, adil bir hakem yönetimi beklediklerini söyledi.

İlk 2 mücadelede yaşananlara rağmen final serisinde sadece saha içine odaklandıklarını belirten Ataman, "EuroLeague şampiyonu Olympiakos'un kadrosuna saygı duyuyoruz ama biz daha iyi durumdayız. Basketbol oyun kuralları çerçevesinde oynamamıza izin verilirse şampiyon olacağız. Tek beklentimiz eşit ve hakkaniyetli bir yönetim." ifadelerini kullandı.

- İlk maçta hakem kararları çok konuşuldu

Panathinaikos AKTOR ile Olympiakos arasında oynanan play-off final serisinin ilk maçı, hakem kararları nedeniyle gündemde yer aldı.

Ergin Ataman, deplasmanda 82-76 mağlup oldukları müsabakada hakem kararlarına eleştirilerde bulunmuştu.

Deneyimli başantrenör, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Skor 82-76 mı? Hayır, 29-5. Olympiakos, son 2 dakikadaki kritik olanlar da dahil tam 29 serbest atış kullandı, biz ise sadece 5 tane kullanabildik. Türkiye'de insanların takip ettiği birçok televizyon dizisi olduğunu bilirsiniz. Siz Yunanların da dizi izlediğini biliyorum. Bizim finallerimiz de tam olarak böyle. Spor dünyasındaki insanlar bunları sanki bir televizyon dizisiymiş gibi takip ediyor." diye konuşmuştu.

Ataman, 68-58 kazandıkları serininin ikinci maçının ardından ise, "Her şey adil olduğu zaman sahada ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Olympiakos'a saygı duyuyorum, EuroLeague'i kazandılar ama biz de çok iyi bir takımız. Evet, belki bu sezon çok iyi şeyler yapamadım ama hala son 10 yılın en iyi, en başarılı koçu benim. Sadece Bartzokas'a gösterilen saygının aynısını görmeye ihtiyacım var." şeklinde görüş belirtmişti.

Türk başantrenör, 2023-2024 sezonundan bu yana görev yaptığı Panathinaikos'ta birer kez EuroLeague ve Yunanistan Ligi, 2 defa da Yunanistan Kupası şampiyonlukları elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.