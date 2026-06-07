Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım sorusuna cevap!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden ayrıca başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından olan Aykut Kocaman oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.
"CİDDİ KUTUPLAŞMA OLDU!"
Aykut Kocaman ilk olarak yaptığı açıklamada "Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru ön hazırlık olmasını diliyorum. Umuyorum güzel bir seçim olur. Her iki adayın da vaatleri var. Üst kimlik olan Fenerbahçelilik. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe'ye hizmet edecek. Son zamanlarda ciddi bir kutuplaşma oldu. Bittiği andan itibaren herkes aynı çatı altında mücadele ediyor. Bunu unutmamak lazım..." dedi.
"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK!"
"Aziz Yıldırım'ın sizin hakkınızdaki sözleri için ne söyleyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Aykut Kocaman "Bu konuya dair söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.
"SON DERECE RAHATSIZIM!"
Sözlerine devam eden Aykut Kocaman "Geçen sene hemen hemen buralarda aynı konuşmayı yapmıştık. Aynı şeyleri söylemiştik. Bu bir başkanlık seçimi. Başkanlar ve yönetimler, kulüplerdeki en önemli organlardır. Onların kararları ve davranışları, teknik direktör ve futbolcuların önünü açıyor ve kapatıyor. Her transfer döneminde yeni oyunculardan bahsediliyor. Her sene oyuncu geliyor ama verimsizlik ortamında tırnak içinde söyleyeceğim, "Çöp" haline geliyor. Fenerbahçe'nin son dönemindeki en önemli sorunu, diğer branşlar için aynı şeyleri söyleyemem ama, futbolu yönetenlerin verimliliği arttıramama sorunu oldu. Umarım bu kez elverişli olur. Özne ben değilim burada. İki başkan adayı özne. Doğru çaba göstereceklerine inanıyorum. Son 7-8 senede hiçbir şeyle uğraşmama rağmen ve hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen bu ayrışmaya dahil oldum. Bundan son derece şikayetçiyim. Ne yapıma ne de düşünce yapıma uygun. Sonunda hizmet yarışına dönmesini istediğim bir seçim haline gelir umarım." sözlerini sarf etti.
AZİZ YILDIRIM: "AYKUT KOCAMAN'I ÇAĞIRDIK, ANLATTIK"
6 Haziran Cumartesi akşamı HT Spor'da canlı yayına çıkan Aziz Yıldırım "İddialar, Aykut Kocaman'ı getireceğiniz ve seçimden dolayı bunu açıklamadığınız yönünde. Böyle bir tarzınız var mı?" sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı;
"Öyle bir şey yok. Ben bir oyuncu ya da antrenör getirmekle başkanlığa seçileceksem seçilmeyeyim kardeşim! Ben nedenlerini söyledim. Biz, Aykut Kocaman'ı çağırdık ve anlattık. Dedik ki: 'Kardeşim, biz böyle istiyoruz, böyle olacak.' Bir başkasına da döndük ve onunla konuştuk. En sonunda Aykut Hoca ile çalışmanın daha faydalı olacağını düşündük. O, antrenör olarak seçilecek.
Antrenör olarak çalışırken de Oğuz Çetin ve o ekip, bizim yöneticilerimizle birlikte karar verecek. İşi zorlaştırdık yani. Sistemi buraya çeviriyoruz. Futbol A.Ş'de çok değerli insanlar var. Ben yavaş yavaş belki de bütün futbolu Futbol A.Ş'ye bırakacağım. Kulüp yöneticileri dernek işleriyle ilgilenecek, futbol ile ise Futbol A.Ş ilgilenecek."
"AYKUT KOCAMAN DÜŞMANLIĞI YAPMASINLAR"
Canlı yayındaki açıklamasının ardından "Sosyal medyada Aykut Kocaman ile anlaştınız yönünde bir fikir oluştu" sözleri üzerine Aziz Yıldırım şu sözleri söyledi;
"Daha biz kimse ile anlaşmadık. Konuşmadık. Yabancılarla da konuşuyorlar. 4 kişi ile görüşüyorlar. Biz karar vermedik. Versem zaten açıklarım ya. Seçimi kaybedeceksem de açıklarım ya. Bu kadarı da ayıp oluyor.
Ben diyorum ki, eğer ben seçilirsem gereğini yapacağım. Ama ben seçilmeden onu aldım, bunu aldım, bunu yaptım niye söyleyeyim ya.
Onlarla konuşacağın zaman para konuşacaksın, her şeyi konuşacaksın. Her şeyi konuştuğun zaman da, bir yetkin var mı? Yok. Mourinho'da yaşadık. Yetkim yok, hiçbir şey yok yani. Şu anda adayız. Seçilirim, ondan sonra otururuz kimi getireceksem getiririm.
Bu kadar da Aykut Kocaman düşmanlığı yapmasınlar yani tamam mı? Aykut Kocaman'ı da incelesinler, Oğuz Çetin'i incelesinler, kulüpteki diğer eski sporcuları da incelesinler. Hepsi neler yapmışlar. Fenerbahçe'ye ne faydaları olmuş lütfen görsünler.
Aykut Kocaman ile bir ay önce görüşmüşüm. Bir aydır Aykut ile en ufak ne telefon, ne bir araya gelmem olmuş. Görüştüğüm zaman da, daha ben başkan adaylığıma karar vermemiştim. Ondan önce görüştüm. O da yemek yedik hep beraber kalabalıktık.
Herkes bir yerlere çekmeye çalışıyor. Bozulmuş. Bakın Türkiye'de sistem bozulmuş. Devlet ele alıp bu konuları yeniden düzenlemesi lazım."
"CİDDİ KUTUPLAŞMA OLDU!"
Aykut Kocaman ilk olarak yaptığı açıklamada "Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru ön hazırlık olmasını diliyorum. Umuyorum güzel bir seçim olur. Her iki adayın da vaatleri var. Üst kimlik olan Fenerbahçelilik. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe'ye hizmet edecek. Son zamanlarda ciddi bir kutuplaşma oldu. Bittiği andan itibaren herkes aynı çatı altında mücadele ediyor. Bunu unutmamak lazım..." dedi.
"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK!"
"Aziz Yıldırım'ın sizin hakkınızdaki sözleri için ne söyleyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Aykut Kocaman "Bu konuya dair söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.
"SON DERECE RAHATSIZIM!"
Sözlerine devam eden Aykut Kocaman "Geçen sene hemen hemen buralarda aynı konuşmayı yapmıştık. Aynı şeyleri söylemiştik. Bu bir başkanlık seçimi. Başkanlar ve yönetimler, kulüplerdeki en önemli organlardır. Onların kararları ve davranışları, teknik direktör ve futbolcuların önünü açıyor ve kapatıyor. Her transfer döneminde yeni oyunculardan bahsediliyor. Her sene oyuncu geliyor ama verimsizlik ortamında tırnak içinde söyleyeceğim, "Çöp" haline geliyor. Fenerbahçe'nin son dönemindeki en önemli sorunu, diğer branşlar için aynı şeyleri söyleyemem ama, futbolu yönetenlerin verimliliği arttıramama sorunu oldu. Umarım bu kez elverişli olur. Özne ben değilim burada. İki başkan adayı özne. Doğru çaba göstereceklerine inanıyorum. Son 7-8 senede hiçbir şeyle uğraşmama rağmen ve hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen bu ayrışmaya dahil oldum. Bundan son derece şikayetçiyim. Ne yapıma ne de düşünce yapıma uygun. Sonunda hizmet yarışına dönmesini istediğim bir seçim haline gelir umarım." sözlerini sarf etti.
AZİZ YILDIRIM: "AYKUT KOCAMAN'I ÇAĞIRDIK, ANLATTIK"
6 Haziran Cumartesi akşamı HT Spor'da canlı yayına çıkan Aziz Yıldırım "İddialar, Aykut Kocaman'ı getireceğiniz ve seçimden dolayı bunu açıklamadığınız yönünde. Böyle bir tarzınız var mı?" sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı;
"Öyle bir şey yok. Ben bir oyuncu ya da antrenör getirmekle başkanlığa seçileceksem seçilmeyeyim kardeşim! Ben nedenlerini söyledim. Biz, Aykut Kocaman'ı çağırdık ve anlattık. Dedik ki: 'Kardeşim, biz böyle istiyoruz, böyle olacak.' Bir başkasına da döndük ve onunla konuştuk. En sonunda Aykut Hoca ile çalışmanın daha faydalı olacağını düşündük. O, antrenör olarak seçilecek.
Antrenör olarak çalışırken de Oğuz Çetin ve o ekip, bizim yöneticilerimizle birlikte karar verecek. İşi zorlaştırdık yani. Sistemi buraya çeviriyoruz. Futbol A.Ş'de çok değerli insanlar var. Ben yavaş yavaş belki de bütün futbolu Futbol A.Ş'ye bırakacağım. Kulüp yöneticileri dernek işleriyle ilgilenecek, futbol ile ise Futbol A.Ş ilgilenecek."
"AYKUT KOCAMAN DÜŞMANLIĞI YAPMASINLAR"
Canlı yayındaki açıklamasının ardından "Sosyal medyada Aykut Kocaman ile anlaştınız yönünde bir fikir oluştu" sözleri üzerine Aziz Yıldırım şu sözleri söyledi;
"Daha biz kimse ile anlaşmadık. Konuşmadık. Yabancılarla da konuşuyorlar. 4 kişi ile görüşüyorlar. Biz karar vermedik. Versem zaten açıklarım ya. Seçimi kaybedeceksem de açıklarım ya. Bu kadarı da ayıp oluyor.
Ben diyorum ki, eğer ben seçilirsem gereğini yapacağım. Ama ben seçilmeden onu aldım, bunu aldım, bunu yaptım niye söyleyeyim ya.
Onlarla konuşacağın zaman para konuşacaksın, her şeyi konuşacaksın. Her şeyi konuştuğun zaman da, bir yetkin var mı? Yok. Mourinho'da yaşadık. Yetkim yok, hiçbir şey yok yani. Şu anda adayız. Seçilirim, ondan sonra otururuz kimi getireceksem getiririm.
Bu kadar da Aykut Kocaman düşmanlığı yapmasınlar yani tamam mı? Aykut Kocaman'ı da incelesinler, Oğuz Çetin'i incelesinler, kulüpteki diğer eski sporcuları da incelesinler. Hepsi neler yapmışlar. Fenerbahçe'ye ne faydaları olmuş lütfen görsünler.
Aykut Kocaman ile bir ay önce görüşmüşüm. Bir aydır Aykut ile en ufak ne telefon, ne bir araya gelmem olmuş. Görüştüğüm zaman da, daha ben başkan adaylığıma karar vermemiştim. Ondan önce görüştüm. O da yemek yedik hep beraber kalabalıktık.
Herkes bir yerlere çekmeye çalışıyor. Bozulmuş. Bakın Türkiye'de sistem bozulmuş. Devlet ele alıp bu konuları yeniden düzenlemesi lazım."