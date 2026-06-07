Mehmet Ali Aydınlar: 'Kazanan Fenerbahçe olsun'

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arasında gerçekleştiriliyor.



"KAZANAN FENERBAHÇE OLSUN"



Oy kullanmak için alana gelen Fenerbahçeli eski yönetici Mehmet Ali Aydınlar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Aydınlar, "Hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun" dedi.



