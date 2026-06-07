Arsenal'de Trossard için acele yok!

Arsenal forması giyen ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Trossard'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
İLGİLENEN TAKIMLAR
TeamTalk'ta yer alan habere göre, Trossard ile Beşiktaş ile birlikte Atletico Madrid ilgileniyor. Suudi Arabistan ve İtalya Serie A'dan da 31 yaşındaki futbolcuya ilgi bulunuyor.
ARSENAL ACELECİ DEĞİL
Deneyimli oyuncusuna ilginin farkında olan Arsenal ise Trossard'ın transferi konusunda aceleci davranmak istemiyor. İngiliz ekibi, 31 yaşındaki futbolcusu konusunda henüz kesin bir karar vermedi.
ARSENAL'İN BEKLEDİĞİ TEKLİF
Arsenal; tecrübesi, istikrar ve farklı taktiksel rollere uyum sağlaması nedeniyle Trossard için sadece önemli ve deneyimli yıldızın değerini bulacağı teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Trossard, geride kalan sezonda 50 maçta süre buldu ve 8 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu.
İLGİLENEN TAKIMLAR
TeamTalk'ta yer alan habere göre, Trossard ile Beşiktaş ile birlikte Atletico Madrid ilgileniyor. Suudi Arabistan ve İtalya Serie A'dan da 31 yaşındaki futbolcuya ilgi bulunuyor.
ARSENAL ACELECİ DEĞİL
Deneyimli oyuncusuna ilginin farkında olan Arsenal ise Trossard'ın transferi konusunda aceleci davranmak istemiyor. İngiliz ekibi, 31 yaşındaki futbolcusu konusunda henüz kesin bir karar vermedi.
ARSENAL'İN BEKLEDİĞİ TEKLİF
Arsenal; tecrübesi, istikrar ve farklı taktiksel rollere uyum sağlaması nedeniyle Trossard için sadece önemli ve deneyimli yıldızın değerini bulacağı teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Trossard, geride kalan sezonda 50 maçta süre buldu ve 8 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu.