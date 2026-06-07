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Arsenal'de Trossard için acele yok!

Arsenal, artan ilgiye rağmen Leandro Trossard konusunda aceleci davranmıyor. Beşiktaş da Belçikalı yıldız ile ilgileniyor.

calendar 07 Haziran 2026 12:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'de Trossard için acele yok!
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Arsenal forması giyen ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Trossard'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

İLGİLENEN TAKIMLAR

TeamTalk'ta yer alan habere göre, Trossard ile Beşiktaş ile birlikte Atletico Madrid ilgileniyor. Suudi Arabistan ve İtalya Serie A'dan da 31 yaşındaki futbolcuya ilgi bulunuyor.

ARSENAL ACELECİ DEĞİL

Deneyimli oyuncusuna ilginin farkında olan Arsenal ise Trossard'ın transferi konusunda aceleci davranmak istemiyor. İngiliz ekibi, 31 yaşındaki futbolcusu konusunda henüz kesin bir karar vermedi.

ARSENAL'İN BEKLEDİĞİ TEKLİF

Arsenal; tecrübesi, istikrar ve farklı taktiksel rollere uyum sağlaması nedeniyle Trossard için sadece önemli ve deneyimli yıldızın değerini bulacağı teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Trossard, geride kalan sezonda 50 maçta süre buldu ve 8 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
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