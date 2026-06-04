Napoli'de Kevin de Bruyne ve Romelu Lukaku belirsizliği!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Haziran 2026 17:52 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 18:27
Haber: Sporx.com
Napoli'de Kevin de Bruyne ve Romelu Lukaku belirsizliği!
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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, yıldız futbolcular Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Napoli'nin yaz kampı organizasyonlarının tanıtımında konuşan De Laurentiis, iki oyuncunun geleceğiyle ilgili kesin kararın henüz verilmediğini ifade etti. Başkan, yeni teknik direktörün görüşlerinin de belirleyici olacağını söyledi.

Deneyimli yönetici, "Çalışmalara başladığımızda onların ne söyleyeceğini göreceğiz. Yeni teknik direktörün bu konuda ne düşüneceğini de göreceğiz. Sonrasında eğer ayrılmaları gerekiyorsa ayrılırlar, bunda ne problem var? Dünyanın dört bir yanında çok sayıda futbolcu var." ifadelerini kullandı.

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