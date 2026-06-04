Napoli'de Kevin de Bruyne ve Romelu Lukaku belirsizliği!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, yıldız futbolcular Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Napoli'nin yaz kampı organizasyonlarının tanıtımında konuşan De Laurentiis, iki oyuncunun geleceğiyle ilgili kesin kararın henüz verilmediğini ifade etti. Başkan, yeni teknik direktörün görüşlerinin de belirleyici olacağını söyledi.



Deneyimli yönetici, "Çalışmalara başladığımızda onların ne söyleyeceğini göreceğiz. Yeni teknik direktörün bu konuda ne düşüneceğini de göreceğiz. Sonrasında eğer ayrılmaları gerekiyorsa ayrılırlar, bunda ne problem var? Dünyanın dört bir yanında çok sayıda futbolcu var." ifadelerini kullandı.



