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Anadolu Efes ve Fenerbahçe 4. randevuda!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Yarı Final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşıyor.

calendar 07 Haziran 2026 09:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes ve Fenerbahçe 4. randevuda!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Yarı Final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Kerem Baki, Ziya Özorhon ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko'nun seride 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler maçı kazanması halinde finale yükselecek.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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