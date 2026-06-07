Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, ülkesi Bulgaristan'da değerlendirmelerde bulundu.
Geçen sezonu değerlendirip geleceğe dair mesajlar veren deneyimli teknik adam, "Kusursuz değildi ama iyi bir sezon geçirdik" dedi. Takıma iyi not verdiğini aktaran Stoilov, "Sezona baktığımda takımıma iyi bir not veriyorum. Çünkü hepimizin taraftarlarımızın, yönetimimizin, oyuncularımızın ve teknik heyetimizin Avrupa'ya gitmek gibi ortak bir hayali vardı. Son haftaya kadar bu mücadelenin içindeydik ve yıl boyunca gösterdiğimiz performansla Avrupa'yı hak ettiğimizi düşünüyorum. Son dakikalarda yediğimiz gollerle kaybettiğimiz puanlar gibi bazı hatalarımız oldu, bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.
Yeni sezonda da hedefler koyacaklarını ifade eden Stoilov şu şekilde konuştu:
"Bir aile gibiyiz. Ancak daha da önemlisi kulüp, takım, oyuncular ve taraftarlar olarak bir aile gibi gelişmeye devam ediyoruz. Oyuncularımızı daha iyi olmaları, hedeflerimize ve görevlerimize ulaşabilmemiz için sürekli zorluyoruz. Kulüpte teknik heyet, Sportif Direktörümüz Ivan Mance, başkanlarımız, yönetimimiz ve taraftarlarımız arasında mükemmel bir organizasyon ve bağ var. Çalışma tarzımızı göz önüne aldığımızda, er ya da geç hedefimiz olan Avrupa'ya ulaşacağız. Kulüpteki herkesin emeği ve çabasıyla bu olacak. Hedefimizi asla aşağı çekmeyeceğiz. Hayal kurmaya ve bu hayalin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Göztepe bu şekilde çalışmaya devam ederse, er ya da geç Avrupa kupalarının kalıcı bir katılımcısı olacaktır."
Stanimir Stoilov: "Kusursuz değil ama iyi bir sezon geçirdik"
Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, ülkesi Bulgaristan'da açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, ülkesi Bulgaristan'da değerlendirmelerde bulundu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Ali Koç'tan Hakan Safi'ye sürpriz ziyaret
-
9
Udinese'de Nicolo Zaniolo için geri sayım!
-
8
Galatasaray'dan Gedson Fernandes sürprizi!
-
7
Hakan Safi, Çalhanoğlu'nu açıkladı!
-
6
Aziz Yıldırım: "Merih Demiral'ı almam"
-
5
Samsunspor, Galatasaray'dan 3 oyuncuyu istiyor!
-
4
İsmail Yüksek'ten öz eleştiri: "Bize yakışmadı!"
-
3
Bizim Çocuklar, son provayı kazandı!
-
2
Hakan Safi'den gece yarısı transfer açıklaması
-
1
Hakan Safi'den Çalhanoğlu sürprizi!
- 13:54 Beşiktaş GAİN'de Ante Zizic ameliyat edilecek
- 13:43 İsmail Kartal'dan geleceği için açıklama!
- 13:24 Aziz Yıldırım'ın ekibinden teknik direktör ve transfer sözleri
- 12:59 Galatasaray'dan yakın takip: Gui Negao
- 12:42 Stanimir Stoilov: "Kusursuz değil ama iyi bir sezon geçirdik"
- 12:40 Arsenal'de Trossard için acele yok!
- 12:36 Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş GAİN 4. randevuda
- 12:29 Dünya kupalarının eğlenceli yüzleri: Maskotlar
- 12:26 Rusya 2018'de tahtın sahibi Fransa!
- 12:16 Dünya Kupası'nın en tecrübeli hakemi Ravshan Irmatov
- 12:15 İlk FIFA Dünya Kupası Uruguay'daki Estadio Centenario'da düzenlendi
- 12:11 Türkiye'nin rakibi Avustralya'yı tanıyalım!
- 12:10 Paraguay'da iki önemli sakatlık!
- 12:04 A Milli Takım, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda
- 12:01 Türkiye'nin rakibi ABD'yi tanıyalım!
- 12:00 Kolombiya'da James Rodriguez tartışması!
- 11:46 Udinese'de Nicolo Zaniolo için geri sayım!
- 11:33 Galatasaray'ın Camavinga için sunacağı teklif!
- 11:18 Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım ısrarı
- 11:11 Leroy Sane: "Onun için gerçekten üzülüyorum"
- 11:07 Beşiktaş'a kötü haber: Vangelis Pavlidis
- 10:58 Beşiktaş'ta transfer atağı! Italiano'dan onay çıktı!
- 10:53 Hakan Safi, Çalhanoğlu'nu açıkladı!
- 10:48 Dursun Özbek'ten "Yapı" göndermesi!
- 10:37 Kocaelispor'a geçici transfer tedbiri getirildi
- 10:24 Samsunspor, Galatasaray'dan 3 oyuncuyu istiyor!
- 10:19 Filenin Sultanları, Bulgaristan karşısında!
- 10:12 Murat Özbostan'dan Vincenzo Italiano yorumu: "Beşiktaş istediğini buldu"
- 10:12 Galatasaray, Jhon Duran'a temkinli!
- 09:57 Galatasaray'dan Gedson Fernandes sürprizi!
- 09:54 Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun ilk transfer talebi ortaya çıktı!
- 09:39 Fransa Açık'ta final zamanı: Zverev - Cobolli
- 09:31 Anadolu Efes ve Fenerbahçe 4. randevuda!
- 09:29 Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı
- 09:19 Wilfried Singo için 3 dev talip!
- 08:48 Galatasaray'dan Dries Mertens hamlesi
- 08:42 Galatasaray'da 4 imza kararı
- 04:04 Amine Boutrah, Bursaspor'da
- 03:52 Venezuela'dan Türkiye itirafı!
- 03:34 Yunus Akgün'den itiraf: "Alışmamız zor oldu!"
- 03:28 Montella'dan sakatlık ve transfer sorularına yanıt
- 03:25 İsmail Yüksek'ten öz eleştiri: "Bize yakışmadı!"
- 02:52 Bizim Çocuklar, son provayı kazandı!
- 01:48 Hakan Safi'den Çalhanoğlu sürprizi!
- 01:32 Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarihi açıkladı!
- 01:25 KKTC A Milli Futbol Takımı, CONIFA Turnuvası'nda Avrupa şampiyonu oldu
- 01:00 Aziz Yıldırım: "Merih Demiral'ı almam"
- 00:32 Leroy Sane sahneye çıktı, Almanya hazırlık maçında ABD'yi mağlup etti!
- 00:25 Ali Koç'tan Hakan Safi'ye sürpriz ziyaret
- 00:22 Hakan Safi'den gece yarısı transfer açıklaması
- 23:38 Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda iki ayrılık
- 23:27 Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup
- 22:35 Rafael Leao'ya yumruk sonrası kırmızı kart
- 22:22 Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN karşısında 2-1 öne geçti
- 21:19 Beşiktaş'tan 10+4 hamlesi: Abdul Fatawu
- 20:25 Hakan Safi'nin anlaştığı Mason Greenwood'un bonservisi belli oldu
- 18:48 Kimi Antonelli, Monaco'da pole pozisyonunu kaptı
- 18:36 Roland Garros kadınlarda şampiyon Mirra Andreeva
- 18:17 Aziz Yıldırım: "Ben bu yüzden aday oldum"
- 17:53 Hakan Safi'den kongrede transfer açıklaması!
Arsenal'de Trossard için acele yok!
LaLiga'da Lamine Yamal, sezonun oyuncusu seçildi
Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması!
Tottenham, Andrew Robertson'ı açıkladı
Rafael Leao'dan geleceği için açıklama!
Florentino Perez'in Olise hayali!
Liverpool'da Andoni Iraola dönemi
Napoli'de Kevin de Bruyne ve Romelu Lukaku belirsizliği!
Milli sporcu sezonun yorgunluğunu Antalya'da atıyor
Guirassy'e Premier Lig'den talip çıktı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30