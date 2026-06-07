Galatasaray'ın Camavinga için sunacağı teklif!

Orta saha transferinde bu sezonki hayalini belirleyen Galatasaray, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı istiyor.
Hem Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosuna dahil edilmeyen hem de geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin sorumluları arasında gösterilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun kaderi belli oluyor.
SEÇİM SONRASI KARAR
Real Madrid'de bugün (7 Haziran Pazar) yapılacak başkanlık seçiminde mevcut başkan Florentino Perez ile Enrique Riquelme'nin yarışacağı seçimin sonucuna göre Camavinga'nın geleceği belli olacak.
GALATASARAY'IN YAPACAĞI TEKLİF
Perez seçimi kazanırsa teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği karar beklenecek. Ancak Galatasaray seçimin ardından hemen satın alma opsiyonuyla birlikte Real Madrid'e resmi teklifini iletecek. Buradan çıkacak karara göre hareket edilecek.
Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği için Camavinga transferinin haziran ayı içerisinde netleşmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Fransız orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Hem Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosuna dahil edilmeyen hem de geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin sorumluları arasında gösterilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun kaderi belli oluyor.
SEÇİM SONRASI KARAR
Real Madrid'de bugün (7 Haziran Pazar) yapılacak başkanlık seçiminde mevcut başkan Florentino Perez ile Enrique Riquelme'nin yarışacağı seçimin sonucuna göre Camavinga'nın geleceği belli olacak.
GALATASARAY'IN YAPACAĞI TEKLİF
Perez seçimi kazanırsa teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği karar beklenecek. Ancak Galatasaray seçimin ardından hemen satın alma opsiyonuyla birlikte Real Madrid'e resmi teklifini iletecek. Buradan çıkacak karara göre hareket edilecek.
Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği için Camavinga transferinin haziran ayı içerisinde netleşmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Fransız orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.