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Galatasaray'ın Camavinga için sunacağı teklif!

Galatasaray, Eduardo Camavinga için Real Madrid'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

calendar 07 Haziran 2026 11:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Camavinga için sunacağı teklif!
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Orta saha transferinde bu sezonki hayalini belirleyen Galatasaray, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı istiyor.

Hem Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosuna dahil edilmeyen hem de geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin sorumluları arasında gösterilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun kaderi belli oluyor.

SEÇİM SONRASI KARAR

Real Madrid'de bugün (7 Haziran Pazar) yapılacak başkanlık seçiminde mevcut başkan Florentino Perez ile Enrique Riquelme'nin yarışacağı seçimin sonucuna göre Camavinga'nın geleceği belli olacak.

GALATASARAY'IN YAPACAĞI TEKLİF

Perez seçimi kazanırsa teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği karar beklenecek. Ancak Galatasaray seçimin ardından hemen satın alma opsiyonuyla birlikte Real Madrid'e resmi teklifini iletecek. Buradan çıkacak karara göre hareket edilecek.

Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği için Camavinga transferinin haziran ayı içerisinde netleşmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Fransız orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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