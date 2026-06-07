07 Haziran
Danimarka-Ukrayna
19:30
07 Haziran
Kosova-Andora
21:00
07 Haziran
Hırvatistan-Slovenya
21:45
07 Haziran
Fas-Norveç
22:00
07 Haziran
Yunanistan-İtalya
22:00

Samsunspor, Galatasaray'dan 3 oyuncuyu istiyor!

Samsunspor, Galatasaray'dan Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'ın ardından Ahmed Kutucu için de devreye girdi. Karadeniz ekibi, 3 futbolcuyu istiyor.

calendar 07 Haziran 2026 10:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Samsunspor, Galatasaray'dan 3 oyuncuyu istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde giriş yapmak isteyen Samsunspor, transfer dönemini hareketli geçirmeye hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar gözünü Galatasaray'ın gözden çıkardığı iki futbolcuya dikti.

Geçen sezon da gündeme gelen Danimarkalı stoper Victor Nelsson için bir kez daha harekete geçen Karadeniz ekibi, oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Geçen yıl Serie A'yı seçen Nelsson'un takımı Verona küme düşmüştü. Samsunspor yükselen hedefleri ile oyuncu ile temaslara başlayacak.

AHMED KİRALANACAK

Galatasaray'ın ise Danimarkalı oyuncusunu satmak istediği biliniyor. Hem yabancı kuralı hem de takımda düşünülmemesi nedeniyle Nelsson'un yeni sezonda takımda kalması beklenmiyor. Samsunspor, sarı-kırmızılı takımın gözden çıkardığı bir başka isme daha gözünü dikti: Ahmed Kutucu.

Geçen sezon da gündeme gelen ancak takımda kalan Ahmed, artık daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor. Karadeniz ekibi bunu garanti ediyor ancak ilk aşamada kiralama seçeneği üzerinde duruyor.

KAZIMCAN KARATAŞ

Samsunspor, daha önce de Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı gündemine almıştı. 23 yaşındaki futbolcuyu geçen sezonun ikinci yarısında kiralandığı Başakşehir de istiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.