Samsunspor, Galatasaray'dan 3 oyuncuyu istiyor!

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde giriş yapmak isteyen Samsunspor, transfer dönemini hareketli geçirmeye hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar gözünü Galatasaray'ın gözden çıkardığı iki futbolcuya dikti.
Geçen sezon da gündeme gelen Danimarkalı stoper Victor Nelsson için bir kez daha harekete geçen Karadeniz ekibi, oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Geçen yıl Serie A'yı seçen Nelsson'un takımı Verona küme düşmüştü. Samsunspor yükselen hedefleri ile oyuncu ile temaslara başlayacak.
AHMED KİRALANACAK
Galatasaray'ın ise Danimarkalı oyuncusunu satmak istediği biliniyor. Hem yabancı kuralı hem de takımda düşünülmemesi nedeniyle Nelsson'un yeni sezonda takımda kalması beklenmiyor. Samsunspor, sarı-kırmızılı takımın gözden çıkardığı bir başka isme daha gözünü dikti: Ahmed Kutucu.
Geçen sezon da gündeme gelen ancak takımda kalan Ahmed, artık daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor. Karadeniz ekibi bunu garanti ediyor ancak ilk aşamada kiralama seçeneği üzerinde duruyor.
KAZIMCAN KARATAŞ
Samsunspor, daha önce de Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı gündemine almıştı. 23 yaşındaki futbolcuyu geçen sezonun ikinci yarısında kiralandığı Başakşehir de istiyor.
Geçen sezon da gündeme gelen Danimarkalı stoper Victor Nelsson için bir kez daha harekete geçen Karadeniz ekibi, oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Geçen yıl Serie A'yı seçen Nelsson'un takımı Verona küme düşmüştü. Samsunspor yükselen hedefleri ile oyuncu ile temaslara başlayacak.
AHMED KİRALANACAK
Galatasaray'ın ise Danimarkalı oyuncusunu satmak istediği biliniyor. Hem yabancı kuralı hem de takımda düşünülmemesi nedeniyle Nelsson'un yeni sezonda takımda kalması beklenmiyor. Samsunspor, sarı-kırmızılı takımın gözden çıkardığı bir başka isme daha gözünü dikti: Ahmed Kutucu.
Geçen sezon da gündeme gelen ancak takımda kalan Ahmed, artık daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor. Karadeniz ekibi bunu garanti ediyor ancak ilk aşamada kiralama seçeneği üzerinde duruyor.
KAZIMCAN KARATAŞ
Samsunspor, daha önce de Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı gündemine almıştı. 23 yaşındaki futbolcuyu geçen sezonun ikinci yarısında kiralandığı Başakşehir de istiyor.