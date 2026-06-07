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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
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Turnuvaya SADECE KALDI!

A Milli Takım, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD'yle eşleşti. Ay-yıldızlılar son katıldığı 2002 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamladı.

calendar 07 Haziran 2026 12:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Takım, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılarak 24 yıllık hasreti dindiren A Milli Futbol Takımı, organizasyonda 3. kez boy gösterecek.

D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD'yle mücadele edecek ay-yıldızlıların kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı; İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Grup maçlarına deplasmandaki 3-2'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlılar, iç sahada İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.

İspanya yenilgisinin ardından Bulgaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı, deplasmandan 6-1'lik galibiyetle ayrılarak averajını da düzeltti. Bu maçın ardından iç sahada önce Gürcistan'ı 4-1 ardından da Bulgaristan'ı 2-0 yenen Montella'nın öğrencileri grubu 2. tamamlamayı garantiledi.

Grubun son maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelen milliler, 90 dakikadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak grubu 13 puanla bitirdi.

Grupta aldığı sonuçla play-off oynama hakkı kazanan milliler, yarı finalde Romanya'yla Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan ay-yıldızlılar, finalde ise Kosova'yla deplasmanda karşılaştı.

Priştine'de oynanan mücadeleden Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 galip ayrılan A Milli Futbol Takımı, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermeyi başardı.

A Milli Futbol Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Gürcistan-Türkiye: 2-3

Türkiye-İspanya: 0-6

Bulgaristan-Türkiye: 1-6

Türkiye-Gürcistan: 4-1

Türkiye-Bulgaristan: 2-0

İspanya-Türkiye: 2-2

Puan durumu:

TAKIM

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 Av

 P
İspanya

 6

 5

 1

 0

 21

 2

 19

 16
Türkiye

 6

 4

 1

 1

 17

 12

 5

 13
Gürcistan

 6

 1

 0

 5

 7

 15

 -8

 3
Bulgaristan

 6

 1

 0

 5

 3

 19

 -16

 3

 
Yıldız oyuncular formda

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası kadrosundaki yıldız isimler dikkati çekiyor.

Kadrosunda Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giyen oyuncuları barındıran A Milli Futbol Takımı'nda form durumu öne çıkıyor.

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Chobani Stadı'nda Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup edip ardından kamp için Florida'nın Miami kentine giden milliler, son provada Venezuela karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Dünya Kupası geçmişi

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na bugüne kadar 3 kez katılma hakkı elde etti ancak 2 kez boy gösterdi. Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, dönemin imkansızlıkları sebebiyle turnuvaya katılamadı.

Milliler ilk macerasını ise İsviçre'de düzenlenen 1954 Dünya Kupası'nda yaşadı. Milliler, gruptaki ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi. Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 kaybederek elendi.

Milli takımın sonraki Dünya Kupası macerası ise 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler; Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in olduğu C Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Bu turda ev sahibi Japonya'yı 1-0 yenen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ise Senegal'i İlhan Mansız'ın altın golüyle mağlup ederek yarı final vizesini aldı.

Turnuvada son 4 takım arasına kalan Türkiye, aynı grupta mücadele ettiği Brezilya'ya yarı finalde 1-0 kaybetti.

Üçüncülük maçı oynama hakkı kazanan milliler, bir diğer ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenerek organizasyonda bronz madalya kazandı.

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Niahi kadronun dışında kalan isimlerden Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir de milli takım kafilesiyle birlikte ABD'ye gitti.

 

- Maç takvimi

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşaması fikstürü (TSİ) şu şekilde:

14 Haziran Pazar:

07.00 Avustralya-Türkiye (BC Place Stadı-Vancouver)

20 Haziran Cumartesi:

06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

26 Haziran Cuma:

05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)



 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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