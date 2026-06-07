Galatasaray'dan yakın takip: Gui Negao

Galatasaray için Brezilya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
GALATASARAY TAKİPTE
Brezilya basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki santrfor Gui Negao ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılıların, genç oyuncunun durumunu takip eden takımlardan biri olduğu yazıldı.
INTERNACIONAL AVANTAJLI
Gui Negao ile Internacional de ilgileniyor. Internacional'in bu transferde avantajlı olduğu ve Corinthians ile temas halinde olduğu yazıldı. Internacional, önümüzdeki günlerde transfer için görüşmeleri ilerletmeyi planlıyor.
19 yaşındaki Gui Negao, Corinthians'ta bu sezon 12 maçta 1 kez ağları havalandırdı.
GALATASARAY TAKİPTE
Brezilya basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki santrfor Gui Negao ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılıların, genç oyuncunun durumunu takip eden takımlardan biri olduğu yazıldı.
INTERNACIONAL AVANTAJLI
Gui Negao ile Internacional de ilgileniyor. Internacional'in bu transferde avantajlı olduğu ve Corinthians ile temas halinde olduğu yazıldı. Internacional, önümüzdeki günlerde transfer için görüşmeleri ilerletmeyi planlıyor.
19 yaşındaki Gui Negao, Corinthians'ta bu sezon 12 maçta 1 kez ağları havalandırdı.