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Galatasaray'dan yakın takip: Gui Negao

Galatasaray, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki santrfor Gui Negao ile ilgileniyor.

calendar 07 Haziran 2026 12:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan yakın takip: Gui Negao
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Galatasaray için Brezilya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY TAKİPTE

Brezilya basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki santrfor Gui Negao ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların, genç oyuncunun durumunu takip eden takımlardan biri olduğu yazıldı.

INTERNACIONAL AVANTAJLI

Gui Negao ile Internacional de ilgileniyor. Internacional'in bu transferde avantajlı olduğu ve Corinthians ile temas halinde olduğu yazıldı. Internacional, önümüzdeki günlerde transfer için görüşmeleri ilerletmeyi planlıyor.

19 yaşındaki Gui Negao, Corinthians'ta bu sezon 12 maçta 1 kez ağları havalandırdı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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