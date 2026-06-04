Haber Tarihi: 04 Haziran 2026 10:54 -
Güncelleme Tarihi:
04 Haziran 2026 10:54
Sigaraya zam mı geldi? 4 Haziran 2026 güncel sigara fiyatları
Milyonlarca tütün kullanıcısının yakından takip ettiği sigara fiyatları cephesinde sıcak bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yaptığı resmi açıklama ile bir sigara grubunun fiyat tarifesini güncellediğini duyurdu. 2 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kademeli olarak yürürlüğe giren ve bugünden itibaren paketlere tamamen yansıyan zamlı tarifeyle birlikte arama motorlarında "Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?" soruları anlık olarak zirveye tırmandı. İşte 4 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla geçerli olan güncel sigara fiyat listesi ve yeni rakamların detayları…
Tütün kullanıcılarının bütçesini doğrudan etkileyen sigara fiyatlarındaki hareketlilik haziran ayının ilk günleriyle birlikte yeniden başladı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan listelerin ardından tüketiciler rakamların piyasaya yansıyıp yansımadığını kontrol ederken beklenen resmi açıklama geldi. İnternet dünyasında sigaraya zam mı geldi ve güncel sigara fiyatları sorguları en popüler aramalar listesine yerleşirken, zam uygulanan grubun yeni tavan ve taban fiyatları da netleşmiş oldu.
Hangi Sigara Grubuna Zam Geldi? Erol Dündar DuyurduSigara fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmesi milyonlarca tütün kullanıcısının gündemine oturdu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, resmi sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda JTI sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. Sosyal medyada konuşulan listelerin tekel bayilerindeki ve marketlerdeki reyonlara yansımasıyla birlikte, güncel sigara fiyat listesini incelemek isteyen vatandaşlar bayilerin yolunu tuttu.4 Haziran En Ucuz ve En Pahalı Sigara Ne Kadar Oldu?Yapılan 5 TL'lik zammın ardından JTI grubunda satılan en ucuz sigara fiyatı yaklaşık 105 TL seviyesine yükseldi. Tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği orta segment ürünlerin fiyatları da bu zamdan nasibini alırken, gruptaki premium ve ithal tütün odaklı en pahalı sigara fiyatı ise 120 TL seviyesine kadar çıktı. 2 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olan yeni fiyat tarifesiyle birlikte sigara fiyatlarındaki artış trendinin diğer sigara gruplarına yansıyıp yansımayacağı ise sektör temsilcileri tarafından merakla bekleniyor.4 Haziran 2026 Sigara Zammı DetaylarıHangi Gruba Zam Geldi?: Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın açıklamasına göre zam kararı JTI sigara grubu ürünlerinde geçerli olacak.Zam Miktarı Ne Kadar?: İlgili sigara grubunda yer alan tüm ürünlere paket başına 5 TL zam uygulandı.En Ucuz Sigara Kaç TL Oldu?: Yapılan 5 TL'lik artışın ardından gruptaki en ucuz sigara fiyatı 105 TL seviyesine yükseldi.En Pahalı Sigara Kaç TL Oldu?: Zam sonrasında grupta yer alan premium ürünlerin fiyatı 120 TL sınırına dayandı.Yürürlük Tarihi: Yeni fiyat tarifesi 2 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere paketlere yansıtılmaya başlandı.
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