Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

2026 FIFA Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak

2026 Dünya Kupası boyunca toplam 104 maçın 53'ü, Türkiye saatiyle 00.00-05.00 arasında başlayacak.A Milli Futbol Takımı'nın grup maçlarının başlama saatleri, 05.00 ile 07.00 arasında…

calendar 04 Haziran 2026 11:24 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 11:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 FIFA Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maçların başlama saatleri Türk futbolseverleri uykusuz bırakacak.

Tarihte ilk kez 48 ülkeyle düzenlenen ve A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası, ev sahibi ülkelerle aradaki saat farkı nedeniyle heyecanlandırdığı kadar yorucu da olacak.

Turnuva boyunca toplam 104 maçın 53'ü, Türkiye saatiyle 00.00-05.00 arasında başlayacak.

Maç saatlerine göre dağılım incelendiğinde, en yoğun başlama saati olarak 22.00 öne çıkarken bu saate toplam 19 maç oynanacak. Bunu, saat 23.00'te başlayacak 10 ve 01.00'de başlayacak 9 maç takip edecek.

Saat 04.00'teki 11 karşılaşma ise turnuvada Türk futbolseverleri en zorlayıcı zaman dilimlerinden olacak.

Sporseverlerin daha kolay takip edebileceği 20.00-23.00 arasındaki "prime-time" kuşağında ise 38 maç yer alacak. Bu rakam, turnuvadaki toplam maçların yüzde 36,5'ine karşılık geliyor.

Sabah kuşağı olarak değerlendirilen 05.00-07.00 saatleri arasında ise 13 maç oynanacak.

New York'ta oynanacak final mücadelesi, saat 22.00'de başlayacak.

TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek milli takımın maç programı şöyle:

14 Haziran Pazar:

Avustralya - Türkiye: BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00

20 Haziran Cumartesi:

Türkiye - Paraguay: San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

26 Haziran Cuma:

Türkiye - ABD: Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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