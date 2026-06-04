İbrahim Hacıosmanoğlu: 'İnşallah 19 Temmuz'da New York!'

"İNŞALLAH 19 TEMMUZ'DA NEW YORK'TAN İSTANBUL'A"

OTYAKMAZ: "İNŞALLAH UZUN SÜRE KALACAĞIZ"

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2026 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nın Miami'deki ilk idmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve antrenmanı ziyarete gelen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu birlikte izledi.Ay-yıldızlı ekibin, ABD Futbol Ligi takımlarından Inter Miami FC'nin Fort Lauderdale'de bulunan Florida Blue Antrenman Merkezi'ndeki çalışması sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Türkoğlu, "Sayın başkanı ve yönetimini, daha sonra da tüm sporcu arkadaşları, hocayı kutlamak istiyorum. 24 seneden sonra ülkemizi Dünya Kupası'na katılarak gururlandırdılar." dedi.Türkoğlu, milli takıma güvendiğini belirterek, "Futbol ülkemizin en önemli branşlarından bir tanesi. İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde edip, milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederler, biz de hem bir spor adamı olarak hem bir futbolsever olarak onlarla gurur duyar, o sevince dahil oluruz. Bugün burada sayın başkanımı, yönetimini bu süreçte yalnız bırakmak istemedim. İnşallah ülkemizi mutlu edecek bir başarı elde ederlerse biz de hem saydığımız, sevdiğimiz büyüklerimizin bu başarıyı elde ettikleri için gururlanırız hem de ülkemize böyle bir başarı getirdikleri için biz de bütün sporcu arkadaşlarımızla gurur duyarız." ifadelerini kullandı.TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da ziyaretinden dolayı Türkoğlu'na teşekkür ederek, şunları söyledi:"Hidayet başkana teşekkür ediyorum, onun memleketine geldik, ikinci memleketi. Tabii ki hem salonda hem de başkanlık döneminde büyük başarıları var. Biz de onun deneyimlerinden faydalanıp, eksik olan yönlerimizi tamamlamak istiyoruz. Uluslararası tecrübesi var. Başkanımın da dediği gibi Cenab-ı Allah nasip etti 24 senenin üzerine. Arkadaşlar çalışıyor, biz de tabii ki onların peşinden geleceğiz, yorulmak diye bir şey yok. 80 milyon sizden başarı bekliyorsa artık kendinizi düşünemezsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar antrenman yaparken nasıl bir aile ortamı var. Her hareketlerinden anlıyorsunuz. O samimiyeti biz de yönetim olarak teknik kadroya aktarmak istiyoruz. Onun mücadelesini veriyoruz. O bütünlük sonucunda bu milletimizin de dualarıyla inşallah hep söylüyorum, 19 Temmuz'da, New York'tan İstanbul'a geliriz. Nasıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane Togg uğurladıysa bizi, herhalde Fuat Bey'i ararız o zaman 400 değil de 1000 tane Togg ile karşılarlar."TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise "Hidayet başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyük maçlar oynamış birisi olarak, bir spor adamı olarak hassasiyetin farkında, buraya kadar gelmiş. Çok teşekkür ederiz. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşların yanındayız. Başkanımın dediği gibi inşallah uzun süre burada kalıp New York'tan dönmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.