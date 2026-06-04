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İbrahim Hacıosmanoğlu: "İnşallah 19 Temmuz'da New York!"

A Milli Futbol Takımı'nın Miami'deki ilk idmanını TFF ve TBF başkanları birlikte izledi.

calendar 04 Haziran 2026 10:14 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 10:55
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
İbrahim Hacıosmanoğlu: 'İnşallah 19 Temmuz'da New York!'
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2026 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nın Miami'deki ilk idmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve antrenmanı ziyarete gelen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu birlikte izledi.

Ay-yıldızlı ekibin, ABD Futbol Ligi takımlarından Inter Miami FC'nin Fort Lauderdale'de bulunan Florida Blue Antrenman Merkezi'ndeki çalışması sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Türkoğlu, "Sayın başkanı ve yönetimini, daha sonra da tüm sporcu arkadaşları, hocayı kutlamak istiyorum. 24 seneden sonra ülkemizi Dünya Kupası'na katılarak gururlandırdılar." dedi.

Türkoğlu, milli takıma güvendiğini belirterek, "Futbol ülkemizin en önemli branşlarından bir tanesi. İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde edip, milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederler, biz de hem bir spor adamı olarak hem bir futbolsever olarak onlarla gurur duyar, o sevince dahil oluruz. Bugün burada sayın başkanımı, yönetimini bu süreçte yalnız bırakmak istemedim. İnşallah ülkemizi mutlu edecek bir başarı elde ederlerse biz de hem saydığımız, sevdiğimiz büyüklerimizin bu başarıyı elde ettikleri için gururlanırız hem de ülkemize böyle bir başarı getirdikleri için biz de bütün sporcu arkadaşlarımızla gurur duyarız." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH 19 TEMMUZ'DA NEW YORK'TAN İSTANBUL'A"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da ziyaretinden dolayı Türkoğlu'na teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Hidayet başkana teşekkür ediyorum, onun memleketine geldik, ikinci memleketi. Tabii ki hem salonda hem de başkanlık döneminde büyük başarıları var. Biz de onun deneyimlerinden faydalanıp, eksik olan yönlerimizi tamamlamak istiyoruz. Uluslararası tecrübesi var. Başkanımın da dediği gibi Cenab-ı Allah nasip etti 24 senenin üzerine. Arkadaşlar çalışıyor, biz de tabii ki onların peşinden geleceğiz, yorulmak diye bir şey yok. 80 milyon sizden başarı bekliyorsa artık kendinizi düşünemezsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar antrenman yaparken nasıl bir aile ortamı var. Her hareketlerinden anlıyorsunuz. O samimiyeti biz de yönetim olarak teknik kadroya aktarmak istiyoruz. Onun mücadelesini veriyoruz. O bütünlük sonucunda bu milletimizin de dualarıyla inşallah hep söylüyorum, 19 Temmuz'da, New York'tan İstanbul'a geliriz. Nasıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane Togg uğurladıysa bizi, herhalde Fuat Bey'i ararız o zaman 400 değil de 1000 tane Togg ile karşılarlar."

OTYAKMAZ: "İNŞALLAH UZUN SÜRE KALACAĞIZ"

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise "Hidayet başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyük maçlar oynamış birisi olarak, bir spor adamı olarak hassasiyetin farkında, buraya kadar gelmiş. Çok teşekkür ederiz. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşların yanındayız. Başkanımın dediği gibi inşallah uzun süre burada kalıp New York'tan dönmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu. 




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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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