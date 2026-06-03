Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

2026 Dünya Kupası'nda 48 ülkeden bin 248 oyuncu forma giyecek

2026 Dünya Kupası'nda 48 ülkeden bin 248 oyuncu yer alacak. Organizasyonda 891 oyuncu ilk kez boy gösterecek.

calendar 03 Haziran 2026 17:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 Dünya Kupası'nda 48 ülkeden bin 248 oyuncu forma giyecek
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 ülkeyi temsilen bin 248 oyuncu yer alacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak turnuvada sahaya çıkacak 48 takımın 1248 oyuncusu belli oldu.

Açıklamada, "Turnuva, küresel çapta bir dönüm noktası niteliğinde olup, her zamankinden daha fazla ülkeye, oyuncuya ve taraftarlarına kapı açıyor." denildi.

- 357 oyuncu turnuvaya geri dönüyor

En az bir kez Dünya Kupası kadrosunda yer almış 357 oyuncu bu turnuvaya da davet edilirken 891 futbolcu, bu organizasyonda ilk kez boy gösterecek.

Organizsyonda yer alacak en yaşlı oyuncu (İskoçyalı Craig Gordon, 43 yaş ve 162 gün) ile en genç futbolcu (Meksikalı Gilberto Mora, 17 yaş ve 240 gün) arasında 25 yıldan fazla yaş farkı bulunuyor.

Turnuvaya 20 yaşın altında 22 oyuncu ile 40 yaş ve üstü ise 7 futbolcu davet edildi.

Dünya Kupası'nda daha önce şampiyonluk yaşayan 22 futbolcu da turnuvaya geri dönüyor.

- Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, ilk kez katılıyor

Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, FIFA Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor.

FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'i 2010'da, 2014, 2018 ve 2022'de İran'ı çalıştıran Gana'nın Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz, Bora Milutinovic'ten (1986–2002) sonra beş turnuva üst üste görev alan ikinci teknik direktör olacak.

- Messi, Ronaldo ve Ochoa, 6. Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Arjantin'den Lionel Messi, Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo ve Meksika'nın kalecisi Guillermo Ochoa, altıncı FIFA Dünya Kupası macerasına hazırlanıyor.

FIFA Dünya Kupası yönetmeliği uyarınca, bir takımda ilk maçının başlama vuruşundan 24 saat öncesine kadar ciddi sakatlık veya hastalık nedeniyle oyuncu değişikliğine izin veriliyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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