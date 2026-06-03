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Turnuvaya SADECE KALDI!

2002 efsanelerinden Milli Takıma mesaj!

A Milli Futbol Takımı'nın efsane oyuncuları İlhan Mansız, Rüştü Reçber ve Ümit Davala, 'Ay Yıldızlı Efsaneler' buluşmasında 2002 Dünya Kupası'nın unutulmaz hikayelerini ve A Milli Futbol Takımı'nın 2026 yolculuğuna dair beklentilerini paylaştı.

calendar 03 Haziran 2026 14:41 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 14:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2002 efsanelerinden Milli Takıma mesaj!
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Trendyol'un, resmi sponsoru olduğu A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu öncesinde düzenlediği 'Ay Yıldızlı Efsaneler' buluşması, 2002 Dünya Kupası'nın üç unutulmaz ismini sporseverlerle bir araya getirdi. İlhan Mansız, Rüştü Reçber ve Ümit Davala; 2002'de yakalanan takım ruhunu, milli formanın anlamını ve bugünkü jenerasyonun potansiyelini değerlendirdi.

2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'ye tarihi bir gurur yaşatan İlhan Mansız, Rüştü Reçber ve Ümit Davala, yeni nesil oyunculara milli formayla yaşadıkları her anın değerini bilmeleri çağrısında bulundu. İlhan Mansız, genç oyuncuların çok değerli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Milli forma altında yaşanan her anın tadını çıkarsınlar. Başarı ve gurur ömür boyu sürüyor" dedi. Mansız, 2002 başarısının değerini yıllar geçtikçe daha iyi anladıklarını belirterek, "Büyük turnuvalarda sadece yetenek değil, takım olmak kazandırıyor" mesajını verdi.

Rüştü Reçber ise A Milli Takım'ın genç, dinamik ve enerjik yapısına dikkat çekerek, "Anı biriktirsinler, keyif alsınlar. Tarih yazma ve unutulmazlar arasında girme şansları var" ifadelerini kullandı.

Ümit Davala da bugünkü jenerasyonun üst düzey bireysel yeteneklere sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin büyük başarılara dönüşmesi için devamlılığın önemine değindi. Davala, "Koşullar çok hızlı değişebiliyor. Fiziksel gücü korumak ve mental olarak hazır olmak çok önemli" dedi.

2002'DEN BUGÜNE UNUTULMAYAN ANLAR KONUŞULDU

Buluşmada 2002 Dünya Kupası'nın hafızalara kazınan anları da yeniden gündeme geldi. İlhan Mansız, Roberto Carlos'a attığı unutulmaz gökkuşağı çalımının ilk kez o maçta ortaya çıkmadığını, o dönemde sosyal medya olmadığı için daha önce attığı benzer çalımların bugünkü kadar görünür olmadığını anlattı.

Ümit Davala, turnuvayla özdeşleşen Mohawk saç modelinin bir imaj çalışmasından çok, ilk 11'e girebilmek için yaptığı bir hamle olduğunu söyledi. Rüştü Reçber ise göz altındaki boyanın estetik bir tercih değil, stat ışıklarının gözünü almasını önlemek için Güney Koreli doktorların tavsiyesiyle kullanılan sağlık amaçlı bir uygulama olduğunu aktardı.

KENAN YILDIZ VE ARDA GÜLER'İ İYİ İZLEYİN

Üç efsane isim, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunu değerlendirirken bugünkü jenerasyonun yüksek potansiyeline dikkat çekti. İlhan Mansız, Kenan Yıldız'dan büyük bir başarı beklediğini söylerken, Arda Güler'i oyunu okuyabilen, arkadaşlarının ne yapacağını öngörebilen bir 'maestro' olarak tanımladı.

Mansız, Reçber ve Davala, 2002'deki başarının temelinde takım olma duygusu, inanç ve mücadele azminin yer aldığını belirterek, aynı ruhun yeni jenerasyon için de güçlü bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

TRENDYOL'DAN A MİLLİ FUTBOL TAKIMINA DESTEK

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, 2002 Dünya Kupası'nın Türk futbol tarihinde yalnızca sportif bir başarı değil, milyonları aynı heyecanda buluşturan bir gurur hikayesi olduğunu belirtti. Şahin, "2002'nin efsane isimleriyle bir araya geldiğimiz Ay Yıldızlı Efsaneler buluşmamızda, geçmişin ilhamını bugünün heyecanı ve geleceğe duyduğumuz inançla bir araya getirdik. Trendyol olarak, resmi sponsoru olduğumuz A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğuna eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 24 yıllık aranın ardından, milli takımımızın Dünya Kupası'nda bir kez daha tarih yazacağına inanıyoruz" dedi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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